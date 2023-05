Vladimir Putin promete la “victoria” ante Ucrania en desfile militar en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió el martes la victoria en la “guerra” en Ucrania, orquestada, según él, por Occidente para destruir a Rusia, en un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, en las conmemoraciones de la derrota nazi en 1945.

Más de un año después de haber lanzado la ofensiva en Ucrania, Putin no deja de presentar este conflicto como una estrategia de los países occidentales. “La civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión. Se inició una guerra contra nuestra patria”, dijo Putin en la plaza Roja de Moscú, ante miles de soldados, políticos rusos y varios dirigentes de exrepúblicas soviéticas.

El mandatario se dirigió a las fuerzas rusas, sobre todo a los cientos de miles de reservistas movilizados: “el futuro de nuestro Estado y de nuestro pueblo depende de ustedes”, insistió, acusando de nuevo a las potencias occidentales de utilizar a Ucrania para conseguir “el hundimiento y la destrucción de nuestro país”. “¡Por Rusia, por nuestras valientes fuerzas armadas, por la victoria! ¡Hurra!”, clamó antes de dar paso a la marcha de miles de militares.

Speech by Russian President Vladimir Putin at the Victory Parade on Red Square in Moscow. pic.twitter.com/NOilDyCqDQ

— Spriter (@Spriter99880) May 9, 2023