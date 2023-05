Minex llama a la población a no viajar de manera irregular a EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala emitió un pronunciamiento con respecto a la finalización de la aplicación del Título 42 de los Estados Unidos, una norma sanitaria activada en la era Trump como prevención del covid-19, que permite expulsar a quienes cruzan la frontera sin aceptar sus peticiones migratorias.

Esta disposición se levantará el jueves 11 de mayo, ante lo cual la Cancillería señaló que instruyó a la red consular en México y EE. UU. a brindar asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos que así lo requieran, velando en todo momento que sus derechos humanos sean respetados.

La cartera señaló que, tal y como ha manifestado el Gobierno de Guatemala recientemente, el posible cese del Título 42 no significa que se abran las fronteras de la nación norteamericana para todas las personas.

Añadió que ese país continuará aplicando otras normas para expulsar, de manera inmediata, a todo aquel que ingrese a su territorio de manera irregular.

En ese contexto, hizo un llamado a la población a no viajar de manera irregular y a no exponerse a los peligros que presenta la ruta migratoria para no poner en riesgo su integridad y la vida.

“De manera frecuente las personas migrantes son víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y otros asociados con la migración irregular”, compartió.

Por aparte, el Minex reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con otros países y socios de la región para contrarrestar la migración irregular por medio de acuerdos para proporcionar vías regulares de trabajo temporal en el exterior.

#EUNacionales Esta medida implementada por EE. UU. permite expulsar inmediatamente a cualquier extranjero o no residente que intente entrar en el país sin visahttps://t.co/TmUMO9nK89 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 23, 2022

¿Qué pasará cuando expire la norma migratoria?

Estados Unidos adoptó reglas de asilo y de control de cruces fronterizos ante el fin, este jueves, del Título 42, la norma sanitaria invocada para expulsar a la mayoría de los migrantes que entran por la frontera con México.

Desde que se activó en 2020 hasta finales de marzo de 2023, el Título 42 se invocó casi 2.8 millones de veces para expulsar a migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La posibilidad de que su levantamiento dispare el número de migrantes, muchos de ellos latinoamericanos pobres o víctimas de violencia o corrupción, llevó al presidente demócrata Joe Biden a adoptar nuevas reglas, con recompensas para quienes se acojan a ellas pero que las asociaciones de defensa de los migrantes consideran insuficientes y defectuosas. Y seguirá usando otras existentes.