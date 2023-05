Nicaragua: Ortega disuelve la Cruz Roja y la convierte en ente del Gobierno

El Gobierno de Nicaragua disolvió este miércoles a la Cruz Roja Nicaragüense, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018, y la sustituyó por un organismo adscrito al régimen. “Derogase el Decreto Legislativo número 357 (…) del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”, dice la resolución adoptada por unanimidad por la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.

La norma aprobada por la Asamblea ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscrito al Ministerio de Salud.

Con el fin de conservar la confianza de todos y todas, nos abstenemos de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo.

✔️ En nuestras ambulancias:

👉🏼 NO se transportan armas, ni ningún objeto que cause daño.

👉🏼 NO se transportan personas

¡Colabora con personal de Cruz Roja! pic.twitter.com/vm3pDi1lAs

— Cruz Roja Nicaragua (@CruzRojaNic) October 5, 2021