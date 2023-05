Capturan a la actriz Susan Sarandon en Nueva York

La famosa actriz de Hollywood Susan Sarandon fue detenida el lunes en Nueva York mientras participaba en una protesta convocada por la organización no gubernamental sin ánimo de lucro One Fair Wage, cuando reclamaban un salario justo para los camareros del estado después de que fueran excluidos del aumento previsto del salario mínimo.

Según los reportes de la prensa estadounidense, Sarandon fue capturada junto a la excandidata a gobernador de Nueva York, Ana María Archila, y ocho personas más en Albany, capital del estado, después de que causaron disturbios en el Capitolio del estado. Tras ser detenidas, la actriz y las otras personas fueron trasladadas a la comisaría para ser fichados y multados, sin embargo, poco tiempo después fueron liberadas.

La manifestación en la que fue detenida Susan Sarandon, y donde participaron madres camareras que reciben propinas, busca mejores condiciones salariales para los camareros que trabajan jornada completa, con la intención de que no dependan de las propinas a la hora de alcanzar el salario mínimo federal.

.⁦ @OneFairWageNY ⁩ activists, inclu. ⁦ @SusanSarandon ⁩ is fighting for the end of the subminimum wage for tipped workers. They’re trying their hardest to get arrested at security at the Concourse after holding a rally in the Capitol. pic.twitter.com/QY9KW7foM8

Según el sitio de noticias de Estados Unidos, Spectrum Local News, Sarandon solía ser trabajadora de un restaurante y madre soltera y dijo que el personal del restaurante que recibe propinas debe recibir un salario digno para obtener el respeto que merece.

Esta no es la primera vez que Susan Sarandon es detenida, en 2018 la actriz fue arrestada durante las protestas en Capitol Hill contra las políticas de inmigración del entonces presidente Donald Trump.

TODAY: @SusanSarandon, @AnaMariaArchila & tipped worker moms & their children risked arrest at the NY State Capitol in demanding that #OneFairWage gets passed in Albany before #MothersDay.

WE DEMAND THE FULL MINIMUM WAGE PLUS TIPS.

STOP LEAVING US OUT. pic.twitter.com/qWIlvXRJjJ

— One Fair Wage (@onefairwage) May 8, 2023