Scarlett Johansson y Chris Evans visitaron a Jeremy Renner tras casi morir

A comienzos de 2023, Jeremy Renner sufrió un accidente con una máquina de remover nieve que rompió cerca de 30 huesos en su cuerpo, además de causarle el colapso en uno de sus pulmones y una perforación en el hígado.

El hecho generó preocupación entre los fanáticos de uno de los integrantes más queridos de Los Vengadores de Marvel. Pese a la gravedad, el actor logró recuperarse casi que de manera milagrosa.

Scarlett contó que estaba muy alterada cuando recibió la noticia del accidente de Jeremy Renner, y que hace algunas semanas ella y Chris Evans volaron a Los Angeles para visitarlo. Para ella la reunión fue emotiva y estaba muy feliz de verlo (+) pic.twitter.com/YCvRbYBEe9 — Scarlett Johansson Argentina (@JohanssonArg) May 9, 2023

Cuatro meses después, ya se ha reintegrado a las actividades en alfombras rojas. Esto generó alivio entre sus colegas, entre las que se encuentra Scarlett Johansson, que recientemente contó a Variety lo que pensó cuando se enteró del incidente.

“Honestamente, estaba tremendamente feliz de verle. No sabía si volvería a hacerlo,” comentaba la actriz.

La impresión fue tal para ella, quien encarnó a la Viuda Negra en las entregas cinematográficas del Universo Marvel, y aseguró también que le emocionó el poder verlo recuperándose satisfactoriamente.

Su compañero, Chris Evans, añadía además unos detalles de lo que fue el entrañable reencuentro entre los tres intérpretes.

“No hubo ni una lágrima. Solo risas, sonrisas y abrazos,” comentaba el actor. “Típico de Jeremy, coger algo potencialmente trágico y convertirlo en inspirador.”

Cuáles son los planes del actor

Tras el estreno del documental Rennervations, una serie donde Jeremy Renner colabora con expertos constructores para rediseñar camiones gubernamentales y convertirlos en espacios donde niños de todo el mundo pueden divertirse

“Llevo muchos años en este viaje, y empecé en mi comunidad construyendo vehículos para gente necesitada. Pero hace unos años pensé: ‘¿Cómo puedo aumentar esto y crear un impacto mayor en toda una comunidad? Y eso es lo que hace esta serie. Es una de mis mayores pasiones y una fuerza motriz en mi recuperación, y estoy deseando que el mundo la vea”, dijo al revelar más detalles.

Él salvó a su sobrino de ser aplastado por una máquina quita nieves, dejándole graves consecuencias en el cuerpo. Aún no ha revelado si regresará al cine, lo cierto es que reapareció motivado después de haber vivido de cerca una experiencia cercana con la muerte.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeremy Renner (@jeremyrenner)