Lakers sellan su pase a la final de Conferencia tras derrotar a los Warriors

Los Angeles Lakers eliminaron este viernes a los Golden State Warriors, los defensores del anillo de la NBA, y clasificaron a las finales de conferencia, donde enfrentarán a los Denver Nuggets.

En la otra conferencia, los Heat zanjaron su semifinal de la Conferencia Este ante los New York Knicks por un global de 4-2 y enfrentarán en la final de ese sector al ganador del séptimo partido del domingo entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers.

Game 1 | Tuesday | 8:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/GvA3t3Yo7O

Big time battle. Get your popcorn ready 🍿

En el Oeste, los Lakers ganaron su semifinal también por 4-2 y chocarán a partir del martes ante los Denver Nuggets, primer sembrado de la conferencia.

Guiados por un magistral LeBron James, los Lakers asestaron el viernes ante su público una última y contundente derrota a los Warriors de Stephen Curry por 122-101.

James alcanzó los 30 puntos por primera vez en estos playoffs mientras Curry logró 32 pero estuvo demasiado solo para impedir esta rotunda eliminación de los Warriors, la franquicia que ha conquistado cuatro de los últimos ocho anillos de la NBA.

LeBron James has won 41 Playoff series in his career.

The most in NBA history. pic.twitter.com/wKeruYx1qY

— NBA (@NBA) May 13, 2023