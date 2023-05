Mauricio Pochettino, el elegido para el banquillo del Chelsea

Luego del empate 2-2 entre Chelsea y Nottingham Forest, la prensa internacional dio a conocer que en los próximos días se oficializará que Mauricio Pochettino se convertirá en el nuevo entrenador del Chelsea, pero tomará el proyecto blue hasta la siguiente temporada.

El medio inglés ‘The Athletic’ expresó que Pochettino “colaborará con los directores deportivos del Chelsea y Frank Lampard” durante el cierre de la temporada, pero no tomará el puesto aún. El periodista italiano Fabrizio Romano añade que el argentino traerá su cuerpo técnico y de manera inmediata comenzará a discutir la estrategia de fichajes con el club.

Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC

Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023