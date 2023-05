Nottingham Forest de Keylor Navas respira tras empatar ante el Chelsea

El Nottingham Forest de Keylor Navas salió vivo de Stamford Bridge. En el marco de la jornada 36 de la Premier League empató 2-2 con Chelsea y continúa fuera de la zona de descenso. Aunque, un triunfo hubiera sido más aliviador teniendo en cuenta que Leeds United también igualó 2-2 con Newcastle.

Ante la ausencia de Brennan Johnson, los Tricky Trees salieron al terreno de juego con un 5-4-1-1 que les permitió resistir a lo largo de la primer mitad los avances previsibles —en su mayoría— de los locales. Y lastimar a través del juego aéreo, algo de lo que daría aviso Felipe al minuto 3 con su frentazo desviado

El gol del Forest llegó por esa vía y gracias a la potencia de su centrodelantero, Taiwo Awoniyi (13′). El nigeriano se elevó entre Thiago Silva y Badiashile para, con un testazo, enviar al fondo de la red el envío de Renan Lodi. Eso sí, tuvo la colaboración de Mendy, portero Blue, quien salió a destiempo.

La reacción del Chelsea fue apenas dañina, con Madueke como estandarte por su gambeta y velocidad. Aunque su ocasión más clara fue un cabezazo no tan esquinado de João Félix que Navas controló fácilmente. Antes, un cierre salvador de Worrall impidió que Sterling tuviera un mano a mano con el tico.

En el segundo round las cosas cambiaron. Los pupilos de Frank Lampard estuvieron más resolutivos y golpearon cuando más asentada parecía la visita. Un centro atrás de Challobah para que Raheem Sterling (51′) fusilara a bocajarro a Keylor fue suficiente para encender el partido. Tras esa acción, hubo un vendaval del equipo londinense.

Dos riflazos lejanos de Gallagher y Félix precedieron al doblete de Sterling (58′). El seleccionado inglés recibió dentro del área, se quitó con un recorte al centro a Felipe y sacó un derechazo inatajable. Awoniyi (61′) no quiso ser menos y también anotó su segunda dopieta consecutiva: un centro casi frontal al corazón del área de Mangala bastó para que el ‘9’ emparejara las acciones de cabeza.

Las revoluciones del partido bajaron levemente desde ese tramo del partido hasta el final, con Chelsea yendo a buscar el triunfo y un Nottingham Forest agazapado a la espera de un contragolpe. Sin embargo, ninguno pudo destrabar el marcador y los Tricky Trees se asentaron en la decimosexta posición con 34 puntos.

El próximo sábado 20 de mayo (10:30), en la penúltima jornada, el equipo de Keylor Navas recibirá a un Arsenal obligado a sumar de a tres para no perderle pisada al Manchester City en la cima de la Premier League, una victoria de los Tricky Trees ante el escolta del City les daría prácticamente la permanencia.

Today's results mean @SouthamptonFC will be relegated from the #PL at the end of the 2022/23 season pic.twitter.com/bI4sENjUgA

— Premier League (@premierleague) May 13, 2023