A sus 81 años, Martha Stewart se deja ver por primera vez en traje de baño

Quien que ha sido una de las empresarias más importante de Estados Unidos, Martha Stewart, ha protagonizado una espectacular portada para la revista Sports Illustrated, en su edición de trajes de baño.

La famosa presentadora ha batido un récord que hasta ahora ostentaba Maye Musk, madre de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Twitter y Tesla, entre otros.

En 2022, la veterana modelo posó para la icónica revista y se convirtió en la mujer de más edad en ser portada de la revista. Un honor que ahora pertenece a la celebridad de 81 años y que ha mostrado su naturalidad a la hora de salir ante la cámara, en un número en el que también salen famosas como Megan Fox, Kim Petras y Brooks Nader.

“Mi lema siempre ha sido: ‘Cuando has terminado de cambiar, estás acabado’… Así que pensé, ¿por qué no estás preparada para esta oportunidad en la vida?

Espero que esta portada te inspire a desafiarte a ti misma a probar cosas nuevas, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. Cambia, evoluciona y sé valiente. Todas esas cosas son muy buenas de hecho”, expresó en su cuenta de Instagram.

Martha Stewart dejó claro que normalmente su mayor motivación para formar parte de una portada como esta, es la remuneración económica que percibe, lo cierto es que en esta oportunidad decidió hacerlo por una razón de gran importancia para ella y es que “una mujer de mi edad aún puede verse bien”.

Para esta sesión fotográfica, ella se sometió a casi 10 cambios de vestuario, con lo que bromeó indicando que es más de lo que normalmente utiliza durante una semana.

81-year-old Martha Stewart becomes the oldest model in history to cover Sports Illustrated Swimsuit 📸 pic.twitter.com/iSqbsv9VKh

— Daily Loud (@DailyLoud) May 15, 2023