Luis Miguel recuerda emotiva carta que le dedicó Frank Sinatra

“El Sol de México” compartió en redes sociales una carta del inigualable Frank Sinatra, esto con motivo del aniversario luctuoso de la leyenda.

El famoso intérprete de “La Incondicional” hizo recordar a cientos de cibernautas el especial cariño y admiración que el icónico Frank Sinatra sentía por Luis Miguel.

En la imagen aparecen las dos celebridades y la carta que data de octubre de 1996.

“Estimado Micki, Durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar como el nuevo Frank Sinatra. Fue aún más agradable cuando oí hablar de un joven en México que estaba más allá de la comparación con alguien. Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres verdaderamente original. Un talento tremendo y no está mal de ver en cualquiera de los dos. Enhorabuena por conseguir tu estrella en el paseo de la fama. Estoy seguro de que lo harás y mucho más está por venir. Saludos cordiales”, escribió el incomparable Sinatra.

En dicho año Luis Miguel se encontraba en uno de sus mejores momentos en su historia musical. En 1995 había batido récords después de haberse presentado más de 16 veces consecutivas en el Auditorio Nacional.

Además, Luis Miguel se encontraba también a poco de firmar un contrato con Disney para interpretar el conmovedor tema “Sueña” para el filme animado “El jorobado de Notre Dame”.

Luis Miguel grabó en 1994 el éxito “Come fly with me“, haciendo historia en ambos países. Años después fue invitado al programa especial que se realizó en honor a la gran carrera del cantante: “Sinatra: 80 Years My Way”.

