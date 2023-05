Al borde del llanto, Johnny Depp recibe ovación en el Festival de Cannes

Hace casi un año, el 1 de junio de 2022, terminaba el mediático y polémico juicio que enfrentó a Johnny Depp y su ex Amber Heard en los tribunales.

Tras varias semanas de enfrentamientos, que habían comenzado años antes, el veredicto resultó que ambos se habían difamado el uno al otro, aunque la gran victoria fue para el actor.

Ahora, mientras la actriz se encuentra haciendo vida ‘anónima’ en Madrid, él ha decido regresar a las alfombras rojas y lo ha hecho, nada más y nada menos, que en la 76ª edición del Festival de Cannes.

Para la noche inaugural, se eligió la cinta “Jeanne du Barry”, protagonizada por él y la directora de esta, Maïwenn; un filme que desde el año pasado se estaba rodando en Europa.

También desfiló por la alfombra roja del festival, acompañado de la directora y los actores Pierre Richard; Pauline Pollman, Diego Le Fur y Benjamin Lavernhe.

Sin embargo, fue después de la proyección de la película que el cariño de sus colegas y el público se hizo presente con una ovación de pie que duró siete minutos y que por poco provoca las lágrimas de emoción en él.

