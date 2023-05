Jeshua Urizar: “Trataremos de cambiar la historia”

Jeshua Urizar escribirá el próximo sábado su nombre con letras de oro en los libros de la historia del futbol guatemalteco como uno de los pocos jugadores que han disputado una Copa del Mundo de la FIFA. Lo hará en la edición Sub-20 del Mundial Argentina 2023 ante el equipo de Nueva Zelanda. Emisoras Unidas tuvo una entrevista con el defensor chapín previo a su viaje al país de los actuales campeones del mundo. EL conversatorio se dio en el campo de futbol de tierra de San José Las Rosas, Mixco, un lugar especial para el talentoso jugador, ya que ahí dio sus primeros pasos como futbolista.

¿Cómo ha crecido en lo profesional?

Todos los seleccionados nos estamos volviendo más profesionales. Somos más conscientes de lo que tenemos qué hacer. Sabemos que será un reto difícil. Nuestra mentalidad ya es de jugadores profesionales. Todos sabemos que tenemos un reto grande que es representar a un país, a su gente y nuestros seres queridos. Tenemos que cambiar la historia de Guatemala, nosotros tenemos un buen grupo, y buscamos hacer cosas más grandes. Dejamos eliminado a México y a Canadá, ellos se estaban preparaban para ser campeones del mundo, nosotros ya nos estábamos preparando para ser campeones del mundo.

¿Afectó el cambio de sede?

Para mí es más alegre porque desde pequeño con mi papá mirábamos futbol argentino, y sabemos que su gente es bien futbollera. Estar en Argentina y jugar en contra de ellos es una vitrina que muy pocos tienen en Guatemala. Nosotros tendremos la oportunidad de hacer un buen papel para salir del país”.

¿Cómo está en lo mental?

Mentalmente estoy bien. Todos tenemos esa hambre de mostrarnos y salir del país para tener una mejor vida y sacar adelante a nuestros papás. Trataremos de cambiar la historia. Fuera bonito que Guatemala se dedicara más a exportar jugadores. Los jóvenes no somos un gasto sino una inversión. Gracias a Dios no somos conformistas. Si te pones una meta alta, así será la recompensa. Todos nos hemos puesto esa meta alta, sabemos que no es fácil, pero lo podemos cumplir. En esta vida nada es imposible.

¿Qué opina de la poca participación de los Sub-20 en los equipos mayores?

Siento que solo Jonathan Franco ha tenido esa oportunidad y mantiene un buen nivel de juego. Me alegro por él ya que es un jugador que piensa como todos nosotros y sabemos que podemos lograr grandes cosas. El tema de entrenadores es difícil porque lastimosamente ellos quieren salvarse primero antes de darle oportunidad a un jugador joven. Eso vivo en Mixco, me meten un partido o medio tiempo. No es juzgar, pero deberían darnos más oportunidad. Tengo muy pocos partidos, pero gracias a Dios el técnico Rafael Loredo me ha llevado a los campamentos y es ahí donde estoy bien físicamente.

Sus inicios

Jeshua Urizar no supera los 20 años, pero para contar su vida, bien da para escribir un libro lleno de anécdotas y vivencias, en las cuales, su familia, especialmente su padre y su madre tendrían varios capítulos.

Para resumir la vida de nuestro seleccionado nacional hay que decir que nació en la ciudad capital y vivió desde pequeño en San José Las Rosas, Mixco. Su lugar de estudio fue el colegio cristiano Jardín del Edén. Desde pequeño se decantó por el futbol, eso sí, desde ahí supo que sería su vida. Siempre tuvo el sueño de vestir la camisola azul y blanco de Guatemala.

Su padre y el profesor Erick Arenas son los principales responsables de que Jeshua Urizar se haya unido al futbol. Antigua G. F. C., la Liga Tercera División, Deportivo Mixco y la Selección Nacional Sub-20 son prácticamente sus equipos como profesional. Pero todo comenzó en los campos de tierra de San José Las Rosas, Mixco, en la división de mosquitos.

En su carrera como profesional, Walter Claverí y Rafael Loredo, son, sin dudarlo, los técnicos que más han confiado en el guatemalteco Urizar.

Su familia

Jeshua Urizar es una persona apegada a sus padres. Existe mucha convivencia y confianza, cuenta. “Son unas personas muy bonitas. Lo son todo en mí vida. A mí me alegra porque tenemos tiempo para convivir con ellos”, añadió.

También confesó lo triste que se ponen cuando a él le toca concentrarse. Pero hay un motivo que lo impulsa a seguir luchando, mejorar la economía de la familia: “Mi batalla siempre es arreglar la economía nuestra. No te digo que ahora estamos mal, pero siento que pudimos estar mejor. Esa es mi batalla y mentalidad, sacar a mi familia de donde estamos”.

Urizar está cerca de debutar en el Mundial Sub-20 de Argentina, y desde ya, dice sentir emoción solo de pensar cantar las estrofas de nuestro himno. “Después de cantar el Himno Nacional de Guatemala sabes que ya estás preparándote para la guerra”, reflexionó.

Uno de sus prácticas para esta competición, y en toda su vida, es la oración. “La oración antes del partido, no es la cávala, pero es algo necesario para mí. Dejarlo todo por Dios y decirle todas las necesidades que tenemos”.

En el reencuentro con su pasado y orígenes: La cancha de tierra de los campos de futbol de San José Las Rosas (Mixco) y reencontrarse imaginariamente con aquel niño soñador llamado Jeshua Urizar, nuestro seleccionado mundialista le dijo: “Te doy gracias por siempre seguir soñando. Gracias por nunca bajar los brazos. Desde pequeño tenía claro el objetivo, y sé que falta mucho por cumplir”. Entre lágrimas, Urizar agradeció esa oportunidad de volver al pasado, una situación que le llegó hasta el corazón.

Por último, agradeció a sus padres: “Muchas gracias por siempre seguir mis sueños. A veces hay personas que no te apoyan, pero con mis papás siempre fue diferente, me apoyaron en lo que quería, por ellos estoy aquí”. Asimismo, Jeshua Urizar desea ser recordado como “una persona muy feliz”. “Las personas que me conocen saben que soy muy alegre. Siempre me gusta mostrar la cara bonita, aunque esté pasando cosas malas. Siempre me gusta sonreír. Me gustaría que me recuerde con esas sonrisas y esos bailes que todos me conocen. Quiero que las personas que me conocen cuenten las historias que hemos tenido juntos”, sentenció.

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala debuta este sábado 20 de mayo a las 12:00 horas del país en su segunda cita mundialista. Su rival será Nueva Zelanda y un triunfo es vital para aspirar a clasificar a los octavos de final, así como en la edición de Colombia 2011.

