Futuro de Carlo Ancelotti tras eliminación del Real Madrid

“No quiero oír hablar más del tema. Tiene contrato y estamos contentos”, afirmó el presidente Florentino Pérez el pasado 6 de mayo, tras ganar la Copa del Rey, un trofeo que los merengues no habían vuelto a levantar desde 2014, cortando las especulaciones sobre el futuro del italiano.

Desde entonces, nada ha cambiado. Es cierto que la temporada del Real Madrid ha sido menos brillante que la anterior, culminada con Liga y Champions: el equipo blanco ha caído en Champions y en la Liga está a 14 puntos del Barcelona, ya campeón.

Pero, en conjunto, el equipo de Ancelotti ha dado una buena imagen en la campaña 2022-2023, aunque el 4-0 encajado en Mánchester duele mucho a los aficionados madridistas.

Con la Copa del Rey, el último trofeo que le faltaba, el técnico italiano ha logrado el sextete (Liga, Copa, Champions, Supercopas de España y de Europa, y Mundial de Clubes) en 475 días, algo menos de dos temporadas, algo inédito en tan poco tiempo para un entrenador del Real Madrid.

🚨 Carlo Ancelotti on his future at Real Madrid: “No one doubts me. I think the president was very clear 15 days ago — this is a step to improve for next year”. #RealMadrid

“Next season I will be here to fight to win another Champions League”. pic.twitter.com/t56VDUq7n2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023