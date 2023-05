José Contreras pide el apoyo de la afición para la semifinal de vuelta ante Antigua

Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentaron este jueves por las semifinales de ida del Torneo Clausura 2023. Ambos equipos llegaban a esta ronda tras eliminar a Municipal y Achuapa respectivamente, por lo que el juego de de este día deparaba muchas emociones en el estadio Pensativo, en la ciudad de Antigua Guatemala.

En un friccionado partido de ida, Antigua GFC y Comunicaciones empataron sin goles en el estadio Pensativo, un juego que careció de ocasiones de gol y de emociones. No será hasta el domingo que se conozca el primer finalista cuando se enfrenten en el estadio Doroteo Guamuch Flores a las 19:00 hora.

El ‘Moyo’ Contreras hace un llamado a la afición crema

José Manuel Contreras, capitán de Comunicaciones dio sus impresiones sobre lo que depara la semifinal de vuelta ante Antigua GFC en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

“Hay que ir y salir con mucha intensidad, el único resultado que nos sirve es ganar en casa para avanzar a la final. Al final con este nuevo formato siempre tiene que haber un ganador, el empate es bueno para los dos, el domingo se va a jugar un importante y ha y que salir a ganar”, acotó el capitán crema.

Esto dice José Contreras jugador de Comunicaciones tras el empate conseguido de visita ante Antigua GFC, semifinal ida del #Clausura2023 disputada en el pensativo. @EUDeportes @Deportes_PN⚽️🇬🇹 pic.twitter.com/59Zngf8h4u — Omar Solís (@noel_solis) May 19, 2023

Contreras, afirmó que la afición crema si pesa y se ha demostrado en los resultados adversos que han logrado revertir, por lo que espera el apoyo de la hinchada blanca en el partido del domingo.

“Hay que ser intensos como somos en casa y sorprender en el campo rival, la gente es parte importante para poder revertir los marcadores. He escuchado a algunos que dicen que la gente no pesa, tal vez no pesa para el equipo rival, pero para nosotros si, cuando estás cansado ellos te dan un grito de aliento, eso es lo que genera nuestra gente y nos ayuda a seguir adelante”, sentenció el ‘Moyo’.