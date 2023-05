Así fue cómo Leonardo García reveló su separación con la guatemalteca Flaminia

“Oficialmente anunció mi separación con la Dra. Flaminia Villagrán”, fue lo que escribió Leonardo García en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual borró minutos después. El actor mexicano anunció su ruptura con una fotografía a lado de la cantante guatemalteca, aunque no dio muchos detalles sobre esta decisión.

Cabe señalar que no es la primera vez que el hijo de Andrés García revela que se separa de la también doctora. Fue el jueves, 18 de mayo de 2023, que Leonardo García destapó su regresó a la soltería.

Leonardo García y Flaminia

Cabe destacar que fue a mediados de abril del 2022, que el actor comenzó a compartir imágenes de los momentos especiales con Flaminia. La pareja publicó fotografías desde Acapulco, en donde el famoso reside.

Luego de eso, Flaminia comenzó a publicar en redes postales junto a él hasta declarar oficialmente que mantenían una relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Flaminia 🇬🇹🇧🇷🇩🇪🇺🇸🇲🇽 (@dra.flaminia)

Tras el anuncio de Leonardo García, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas: “solo ustedes saben por qué no funcionó, un abrazo a cada uno y que les vaya muy bien”; “yo pensé que ya se iba a casar con esa foto”; “bien si no funciona bye”; “otra vez la misma historia que aburrido”; “Que te deje al perrito”, fueron algunos de los comentarios que se podía leer en la publicación que fue eliminada por el mexicano.

Con información de TVNotas.