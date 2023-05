Manchester City puede coronarse en la Premier League este fin de semana

La victoria del City en Goodison Park del pasado fin de semana y la derrota del Arsenal en casa ente el Brighton pocas horas después, deja al Manchester City en disposición de proclamarse campeón de la Premier League este próximo fin de semana.

El City será campeón, pase lo que pase en el resto de partidos, si el domingo supera al Chelsea en el Etihad Stadium. Pero el equipo ‘Cityzen’ puede conquistar el título el sábado en función del resultado de la visita del Arsenal al City Ground de Nottingham Forest.

Another big game at the Etihad! 🏡💪 pic.twitter.com/eUF9fXeAkO

En caso de derrota ‘Gunner’ ante el Nottingham Forest de Keylor Navas, el City saltaría al césped del Etihad Stadium 24 horas después ya proclamado campeón. Si los de Mikel Arteta suman un empate, al equipo le bastaría con igualar el resultado del Arsenal el domingo ante el Chelsea.

El City busca la novena liga inglesa de su historia, la séptima en la era Premier League, la quinta en los últimos seis años. Para Pep Guardiola sería el quinto título en siete temporadas al frente del equipo.

Ningún equipo ha logrado encadenar tres títulos consecutivos desde que el Manchester United lo hiciera entre 2007 y 2009. También el equipo de Sir Alex Ferguson lo había logrado entre 1999 y 2001.

Antes de la formación de la Premier League en 1992, Liverpool (1983-85), Arsenal (1933-35) y Huddersfield (1924-26) fueron también capaces de ganar la liga inglesa en tres temporadas consecutivas.

Ningún club en toda la historia, desde la formación del campeonato en 1888, ha ganado la liga inglesa cuatro temporadas consecutivas.

"We have to take the opportunity" 💬💪#ManCity | @okx pic.twitter.com/vvbMeGA1ax

— Manchester City (@ManCity) May 19, 2023