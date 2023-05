Chelsea le hace el pasillo al Manchester City

En la emocionante penúltima jornada de la Premier League 2022/2023, el Chelsea FC vistó al Manchester City en el Etihad Stadium en un encuentro lleno de significado. Antes del partido, los jugadores del Chelsea decidieron hacerle el pasillo a sus rivales en señal de respeto y reconocimiento por haberse coronado campeones de la liga inglesa. Este gesto, que se ha convertido en una tradición en el fútbol, muestra la deportividad y camaradería existente entre ambos equipos.

El pasillo de honor es una muestra de reconocimiento por el logro alcanzado por el Manchester City en esta temporada. A pesar de la intensa rivalidad deportiva entre ambos clubes, los jugadores del Chelsea decidieron dejar a un lado las diferencias y rendir homenaje al equipo dirigido por Pep Guardiola. Este gesto es una muestra de los valores del deporte y del respeto que existe en el fútbol profesional.

Here come your champions! 🏆

🔵 0-0 🦁 #ManCity pic.twitter.com/ljWpuKzrWS

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2023