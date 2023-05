Willy Olivera tras la eliminación en semifinales: “Para mí no es un fracaso”

Luego de la eliminación a manos de Antigua GFC en penales, Willy Olivera, técnico de Comunicaciones, habló en conferencia de prensa sobre la no clasificación a la final de su equipo, que se quedó a un minuto de la clasificación, pero que un gol milagroso de Cristian Hernández le cambió los planes.

“Estuvimos a punto de lograr el objetivo. Lastimosamente antes de su gol tuvimos dos acciones para liquidar el partido. Fuimos merecedores del pase, porque llevamos la carga del partido, pero lamentablemente el futbol es así”, inició Olivera.

Entre las palabras del técnico albo, este resaltó a su equipo, que a pesar de no lograr el objetivo de salir campeón fue el mejor en la fase regular y en la temporada. “El equipo ha demostrado mucho carácter y mucha personalidad, fuimos líderes en la clasificación y el más regular. Claro, debemos mejorar cosas porque no logramos el objetivo, pero hubo muchas cosas positivas”, expresó.

#Clausura2023 | Willy Olivera critica el arbitraje de Armando Reyna y habla de lo "injusto" del formato de Liga Nacional para los equipos más regulares 🏆❌ 📹 @noel_solis pic.twitter.com/NoIZW8kh8f — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 22, 2023

Willy Olivera critica el arbitraje y el formato de la liga

El estratega uruguayo mostró su enojo en conferencia de prensa con el arbitraje de Armando Reyna, el cual catalogó de “lamentable” al no expulsar a José Mena por una entrada a destiempo sobre Nicolás Samayoa al minuto 89 y por el poco tiempo agregado en el tiempo regular. Esta acción, según Olivera no es excusa de su eliminación, pero si “condicionó” el partido.

Olivera argumentó que la eliminación en semifinales no es un fracaso sino dijo que esto el formato del torneo es el que no beneficia a los clubes más regulares del campeonato. “Para mí no es un fracaso, el equipo que pasó solo ganó un partido y está en la final. Tienen sus méritos, pero hay que premiar al equipo que tenga mejor temporada. Se dice que se empareja el campeonato, pero se empareja para abajo”, añadió.

¿Un futuro próximo para Comunicaciones sin Olivera?

Sobre la planificación de cara a la siguiente temporada, en la que Comunicaciones jugará la Copa Centroamericana, Willy Olivera expresó que “hay que esperar”, ya que con la eliminación se le termina el contrato, situación que podría dejarlo al margen del cuadro albo en caso los directivos del club no cuenten con él para la siguiente planificación.