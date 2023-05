Javier Tebas rompe el silencio por el caso de racismo contra Vinicius

En medio de un desafortunado incidente de discriminación racial, el presidente de La Liga española, Javier Tebas, ha expresado su apoyo y solidaridad hacia el jugador del Real Madrid, Vinicius Júnior. El joven futbolista brasileño ha sido víctima de insultos racistas en los estadios españoles, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad futbolística.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, compareció para analizar la oleada de insultos racista que ha sufrido Vinicius a lo largo de la temporada. La patronal ha denunciado hasta diez incidentes que tenían al brasileño como víctima. La última, en Mestalla, ha llevado a la detención de varios aficionados y al cierre parcial del estadio durante los próximo cinco partidos.

Javier Tebas: “Estoy convencido de que Vinicius, en un futuro, será Balón de Oro. Es un activo importantísimo del Real Madrid y de La Liga”.@ESPNDeportes @ESPNFC pic.twitter.com/zMp7kfKbXc — Rodrigo Fáez 🕶🐝 (@RodrigoFaez) May 25, 2023

Javier Tebas habla sobre el racismo contra Vinicius

Vinicius Júnior, con apenas 22 años, se ha convertido en una de las promesas más destacadas del fútbol mundial. Sin embargo, su ascenso meteórico también ha sido acompañado por actos de discriminación racial por parte de algunos aficionados. Durante los partidos de La Liga, Vinicius ha sido objeto de insultos racistas, lo que ha generado indignación en el mundo del fútbol y ha puesto en evidencia la persistencia de este problema en la sociedad.

“Tras los hechos de Valencia no he intentado hablar con él. No tengo inconveniente en hacerlo una vez que se calme de hacerlo con él o sus agentes. Espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español. Quiero demostrarle si tuviéramos competencias sancionaríamos estos comportamientos. Entiendo que él no conoce quién tiene las competencias”, expresó Javier Tebas, presidente del campeonato español.

Ante esta lamentable situación, Javier Tebas, presidente de La Liga, ha mostrado un firme compromiso para erradicar el racismo en el fútbol español. Tebas ha dejado claro que los insultos racistas no tienen cabida en los estadios y que tomará medidas enérgicas para castigar a los responsables. Además, ha resaltado la importancia de promover la diversidad y la inclusión en el deporte, creando un entorno donde todos los jugadores se sientan respetados y valorados.

“En las anteriores denuncias debían haber sido más severos. Si en la Fiscalía veían que era una cosa de deporte, ellos se encontrarían en la misma situación. Claro que estoy preocupado, si no lo estuviera, estaría loco. España y LaLiga no son racistas. Vamos a luchar contra estas conductas. Me preocupa y vamos a trabajar para acabar con ello. Han que luchar contra eso. Esto ha sido un golpe que recibimos. No vamos a llorar, vamos a trabajar por recuperar por la reputación que hayamos perdido”, expresó Tebas.

La Liga trabajará en estrecha colaboración con las autoridades y organizaciones relevantes para establecer políticas y protocolos más efectivos que prevengan y sancionen los casos de discriminación racial. Se implementarán campañas de sensibilización y educación en todos los niveles del fútbol español, con el fin de promover la diversidad y fomentar el respeto mutuo entre los aficionados.

El campeonato español ha sido históricamente reconocido como una de las competiciones de fútbol más importantes del mundo. Sin embargo, los incidentes de racismo han dañado su reputación y han generado preocupación entre los seguidores y jugadores internacionales. Javier Tebas ha dejado claro que no permitirá que estos incidentes empañen el prestigio del campeonato español, y se compromete a trabajar incansablemente para recuperar la confianza de la comunidad futbolística.

¿Está preocupado Javier Tebas por la imagen de LaLiga en el resto del mundo? 🗨️ “Si no estaría preocupado, estaría loco. Trabajaremos para dar solución. España no es racista, el fútbol español no es racista y LaLiga seguirá trabajando sobre estas conductas”. pic.twitter.com/U4VMl74o0c — Relevo (@relevo) May 25, 2023