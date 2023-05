Max Verstappen conquista el Gran Premio de Mónaco

El piloto neerlandés Max Verstappen, vigente doble campeón mundial, ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo, reforzando todavía más su ventaja en la clasificación general de esta temporada tras esta sexta cita del Mundial.

Verstappen lideró el podio del día en el Principado, con el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) segundo y el francés Esteban Ocon (Alpine) tercero.

