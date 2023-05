Premios Estela: ellos son los artistas nacionales nominados

Los Premios Estela nacieron para promocionar, honrar y valorar a los artistas de Guatemala. Durante un evento, los organizadores reconocen a lo mejor de la música guatemalteca.

El famoso evento se llevará a cabo el domingo 27 de agosto en la Antigua Guatemala, Santo Domingo del Cerro. La entrada será para invitados y medios de comunicación, público en general puede disfrutar del evento por transmisión en vivo en las redes sociales de Premios Estela.

El jurado de los Premios Estela son: Noris Barrios, Pablo Leon “El Mae”, Juan Pablo Marroquin “Made in Guate”, Ariel García, Michel Herrera, Roberto Del Fierro “Guasave Music”.

Los nominados de Premios Estela 2023 son:

Mejor Canción Cumbia

No es no – Rebeca Lane

No te olvidé – Miseria Cumbia Band ft. Poker

Peces e Iguanas – Miseria Cumbia Band ft. Bohemia Suburbana

La Pregonera – Alfredo José y La Colección

Barranca Grande El Calvario – Marimba del Valle

Flor del Barranco – Los Patanes ft. Los Miseria Cumbia Band

Piel de Ángel – Maccy Arévalo

Mejor Canción Electrónica

Open Your Heart – Joan Ember ft. Andrea Hamilton

Other Side Of Goodbye – Joan Ember ft. Andrea Hamilton

Fade Out – Gilson’s

Want Me, Need Me – Paulo Sepp

All At Once – The Official Delta

Feels – Jack Noise ft. Limerence

Mejor Featuring

Tanto – Doble Sentido ft. Samo

Ya no vuelvo más remix Marvin Trompeta ft. Big Melazza

Por favor – Lambour ft. Chejo Enríquez

No olvida – Voelin ft. Van Chomali & Easy Mode

Lentes de color – Glass Colective ft. Paul Jackson Jr

Todo lo que quise ser – Voelin ft. Flaminia

Tayelá – Sara Curruchich Ft. Icuru Tsö.

Quien diría – Filoxera ft. Coval & Jesús Molina

Tu huella – Fabiola Roudha Ft. Dennis Arana

Dios de promesas – Emanuel Barahona Ft. Bani Muñoz

Mejor Canción Gospel

Dios de promesas – Emanuel Barahona ft. Bani Muñoz

Dios Eterno – Silas González ft. Bani Muñoz

Medley 1 – Linaje Escogido Guatemala

Queremos tu presencia – Silas González

Quiero estar contigo – Escala

Te tengo a ti – Juanca Cevasco

Transformada – Saskia Ramos

Mejor Canción Hip hop – Trap – Rap

Frío – Josh Quatro ft. Josee García

Guatemala Downtown – Bassmeant ft. Sky Joe

I Know What You Want – Dynamo ft. Emsativo

Low – Ishto Juevez

Dame Love – Rebeca Lane

Mejor sin mí – Leyton Eme

Mejor Canción Indie

Cayendo en un sueño – Fabiola Roudha

Encanto – Adrianna Rosso

Magic – Voodoo Magic ft. Dina Ramírez

Neptuno – Glass Collective

Ok okk – Easy Easy

Origami – Filoxera

Su hogar – Istho Juevez

Te voy a pedir – Andrea Alvarenga

Ya pasó – Zelaya

Mejor Canción Instrumental

Cadejo – Calvarios

Compasión – Pablo Yojcom

Noche de luna entre ruinas – Diego Noack

Romance de otoño – Ramix Big Band

Tema – Ramix Big Band

Mejor Intepretación Femenina

Afortunada – Elena y La Orquesta Lunar

Amores de noche – Fabiola Roudha

Como pueda – Zelaya

El amor de mi vida

Fría – Meli Donis

La conexión – Valary

Muévelo – Sabrina La Princess

No hace falta – Van Chomali

Se va – Zelaya

Siluetas – Marian Corzo

Love Me – Claudia Junge

Mejor Intepretación Masculina

Y si nos vemos – Thyan V

Abraza – Diego Alez

Ahí nos vemos – Javier Garistu

Crazy Night – Alex Lima

Después de ti – Said

Quitarme la culpa – Voelin

Recuerdos – Thyan V

Ya no te amo – Javier Garistu

Mejor Canción Jazz

Moonshine – Juan Carlos Murga

Compasión – Pablo Yojcom

Blue Samba – Juan Carlos Murga

Lorenzo – Juan Carlos Murga

Mejor Canción Marimba

Barranca Grande El Calvario – Marimba del Valle

Corazón de madre – Marimba del Valle

Días de barrio – Marimba Contemporánea de Guatemala

Mi último viaje – Chano & Marimba

Peces e Iguanas – Marimba Contemporánea de Guatemala y Bohemia Suburbana

Piña Mix Teresita – Teresita Marimba Jugo de Piña y su Saz

Sandrita – Marimba Maderas Chapinas

Mejor Canción Metal

Cadejo – Calvarios

I Got a Reason – Pepió

No contest – Sound Of Defiance

Surfing Metal Machine – Clavel Project

Tyrant Oppressor – Metal Requiem

Venomous Whisper – Age Of Insanity

Mejor Canción Pop

A pesar de todo – Los Tamales

Huracán – Legión

Neptuno – Glass Collective

Quien diría – Filoxera ft. Coval & Jesús Molina

Tanto – Doble Sentido ft. Samo

Veleros de la Luna – Casa de Kello

Mejor Canción Pop Femenino

Amores de noche – Fabiola Roudha

Como pueda – Zelaya

Entre sueños – Val Torres

Fría – Meli Donis

Hasta la luna – Valary

Muévelo – Sabrina La Princess

No hace falta – Van Chomali

Se va – Zelaya

Volví a mí – Fabiola Roudha

Yo te elegí – Rebeca Lane

Mejor Canción Pop Masculino

Abraza – Diego Alez

Amor incondicional – Fredy Camey

Lo que siento – Thyan V

Multiverso – Zaravia

No me joda – JD Porras ft. Pauloque & JDancas

Mirándonos – Thyan V

Qué aburrido – Dennis Arana

Quitarme la culpa – Voelin

Recuerdos – Thyan V

Sathurno – Adrian Alburez

Mejor Canción Reggae

No volverás – Ronny Roots

Energía Universal – Mr. Ganjahman

Kingdow of Far – Christa Marena

Mundo al Revés – Semáforo

Nunca pensé – Ronny Roots

Zoom zoom – Ben Carrillo

Mejor Canción Reggaeton

Después de ti – Said

Dile – Ferxa

Fronteo – Billy The Daimond

Impaciente – Witeko ft. Peloman

Mala a mí – Blende The Only Ft Mayan Duny & Johny Prera

Mala – Dis3to Flow

Mi número – Cazzali

Solo estás tú

Vino – Cami Utrera

Mejor Canción Regional

Ahí nos vemos – Javier Garistu

Callada manera – Jorge Mario Martínez Chuco ft. Sussan Godoy

La cabrona soy yo – Yensy Velásquez La Dama de la Banda

la Sinvergüenza – El Poder de la Sierra

Ojitos verdes – Banda La Autentica Del Compa Jacinto

Volverta amar – Viviann Baeza ft. Dennis Arana

Ya no te amo – Javier Garistu

Tu ausencia – Poker

Mejor Canción Rock

Aquí y ahora – Harold Tyalor

Ataúd – Di Way

Corazón de Mondavita – Matea Santa

Magic – Voodoo Magic ft. Dina Ramírez

Mi Viejo – Viernes Verde

Nada más que decir – Good Reference

Punky Junkie – Matea Santa

Solos contra el mundo – Viernes Verde

Mejor Canción Tropical

A cada instante – Ivan Medrano y la Banda del Machete

Canchame – Checha y su India Maya

El que se fue – Henry Aguayo

La pregonera – Alfredo José y la Colección

Virgen de Concepción – Grupo La Tripulación

Me gusta – Grupo La Tripulación

Ni diabla ni santa – Nidia de León

Pa’ fuera – Henry V

Pa’ Gozar – El Sindicato Musical

Ya no vuelvo más – Marvin Trompeta ft. Big Melazza

Mejor Canción Urbana

A mí manera – Nicky Rudeke ft. Pauli

El amor de mi vida – Rebeca Lane

Flores rojas – Rebeca Lane

Más fácil – Adriana Rosso

Momento – Lunar ft. Luca

Vamos Remaster – Saskia Ramos

No me hace falta – Van Chomali

No olvida – Voelin ft. Van Chomali % Easy Mode

Nueva York – Thyan V

