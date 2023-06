¡El Balón de Oro jugará en Arabia Saudita! Karim Benzema ficha por el Al Ittihad

La Liga Profesional Saudí sigue dando golpes de talonario y este 6 de junio confirmaron un secreto a voces, Karim Benzema se convierte en nuevo jugador del Al Ittihad, firmando un contrato por tres temporadas a razón de un sueldo de 100 millones de euros por campaña.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

