La Liga de Campeones de Concacaf será remplazada por una nueva Copa en 2024

Este 6 de mayo la Concacaf hizo oficial el nuevo formato que tendrá su máximo torneo de clubes, la Liga de Campeones de Concacaf dejará de existir y a partir de 2024 pasará a llamarse Copa de Campeones de Concacaf, campeonato que estrenará formato y logo.

La Copa de Campeones de Concacaf será el nuevo torneo principal de clubes de la región y servirá como la ruta de la confederación para enviar clubes hacia el también ampliado Mundial de Clubes de la FIFA. El formato que se estrenará en 2024 contará con 27 clubes y se disputarán 51 partidos hasta conocer al campeón.

27 Clubs. 51 Matches. 1 Cup. The new Concacaf Champions Cup is here 🏆

Read the full announcement 🔗 https://t.co/2aCKbvqEfX#ConcaChampions pic.twitter.com/KyzlN6HVwk

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 6, 2023