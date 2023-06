Champions League: Pep Guardiola y Simone Inzaghi se refieren a la final

“Se trata de un partido de futbol, no hay miedo que tener”, declaró el técnico italiano. “Les respetamos mucho, pero estamos orgullosos de jugar esta final porque la queremos con todas nuestras fuerzas”.

El Inter tendrá sin embargo la dura tarea de detener al potente ataque del City, liderado por el temible Erling Haaland, autor hasta la fecha de 12 goles esta temporada en Champions League, asegurándose acabar máximo goleador de la edición 2023.

El Inter disputará el sábado en Estambul su primera final en Liga de Campeones desde su última victoria, hace 13 años, pero es el Manchester City de Pep Guardiola quien parte como favorito.

Para los citizens esta será su segunda final de Champions en tres años, tras la perdida en 2021 contra el Chelsea (1-0). De lograr la ‘Orejona’, cerrarían una temporada inolvidable con un triplete, después de haber ganado ya en Inglaterra la Premier League y la FA Cup.

Pep Guardiola

El entrenador Pep Guardiola está ansioso por rebajar la presión sobre su equipo. El técnico de 52 años ha ganado la competición tres veces con el Barcelona (una como jugador y dos como entrenador), pero explica a UEFA que participar, con regularidad y éxito, es tan importante como ganar.

“Con nuestro club, he aprendido que la sobreexcitación no nos conviene. Viajaremos allí para cumplir un sueño, intentaremos hacer un buen partido y ganar la final. Sabemos que tuvimos una oportunidad hace dos años; el año pasado no lo conseguimos por muy poco. Este año volvemos a estar ahí e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos”. dijo. Añadió: “Lo afrontaremos como todos los partidos de la Premier League que jugamos cada semana; nos aseguraremos de que los jugadores estén concentrados en lo que tienen que hacer, nada más que eso”.

Guardiola reflexionó: “El fracaso no existe en el deporte. Admitir que has fracasado es como decir que tu adversario no vale nada. Si dices que has fracasado, ¿no será que tus adversarios han jugado bien y lo han hecho bien? Se trata de intentarlo. La vida en el deporte consiste en intentarlo. Y se trata de volver a intentarlo y volver a levantarse. Cuando ganas, tienes que celebrarlo adecuadamente y en privado, y cuando pierdes, puedes llorar un poco y volver al día siguiente. Eso es el deporte”.

*Con información de AFP y UEFA