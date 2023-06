Lionel Messi: Así va el pulso entre Miami, Barcelona y Al Hilal por “Lio”

Han sido días movidos en el entorno del campeón del mundo, Lionel Messi, quien busca el mejor balance en lo futbolístico, económico y familiar para cerrar su carrera como futbolista. El gran amor del sudamericano, Barcelona, recibió este día por parte de La Liga el aval sobre el plan de viabilidad económico, pero eso no significa que pueda fácilmente hacerse de los servicios del “10”; deberá cumplir otras condicionantes.

Pero en la lucha que tienen los tres equipos: Barcelona, de España; Inter de Miami, Estados Unidos; y el Al Hilal, de Arabia Saudita, todo apunta a que sería el equipo de la Major League Soccer (MLS) el que está ganando el pulso, según los periodistas especializados en el tema de contrataciones.

La tarde de este martes la noticia que sacude las redes sociales es la primicia que dio el periodista deportivo Hernán Castillo, quien aseguró que, Lionel Messi es ya jugador del Inter de Miami de Estados Unidos.

El polémico comunicador, que fue despedido en su momento del canal TNT Sports por haber dado la primicia de quienes eran los nuevos directores de dicho canal, escribió: “Lo cuento en @Continental590 de 19 a 21 Messi jugará en Inter de Miami. Ya no más reuniones. Ese será su destino”.

En relación al Inter de Miami, se explica que sigue “cocinando a fuego lento” un vínculo por dos años con la posibilidad de extenderlo por uno más. Además de ser parte integral del club. El Inter piensa en la contratación de Messi como un golpe global de la marca y terminar de instalar al futbol de Estados Unidos en el planeta.

Lo cuento en @Continental590 de 19 a 21 Messi jugará en Inter de Miami. Ya no más reuniones. Ese será su destino

Según los medios internacionales, tras la reunión de Jorge Messi, padre de “Lio”, con Joan Laporta, presidente del F. C. Barcelona, ocurrida el lunes, “no ha cambiado mucho el panorama”.

Lo que se sabe es que Messi desea volver al Barcelona, pero según lo confirmó Olé de Argentina, “Leo” no quiere que se haga una novela de este tema. Es decir, que se desgaste su imagen.

Pese a la aprobación del plan de viabilidad, “no hay nada concreto”. En la historia Messi-Barsa lo que hace falta es mucho tiempo y eso hoy corre en contra.

Hasta que este señor no diga “Here we go” , lo de Messi no está confirmado https://t.co/uFHceub4tp pic.twitter.com/owVXu0BQpG

— ® Σ |_ Δ ╥ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) June 6, 2023