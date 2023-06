VIDEO. Michael J. Fox sufre caída durante evento de “Volver al Futuro”

Michael J. Fox, quien padece mal de Parkinson, sufrió un tropezón en el escenario durante un evento de la saga “Volver al Futuro“. El video del momento pronto se hizo viral, el actor no se lastimó porque cayó encima de un sillón pero sí generó la preocupación de los asistentes.

El actor se presentó en el evento Fan Expo que ocurrió el fin de semana, donde el incidente se hizo notable por las complicaciones que tiene en su movilidad.

“Afortunadamente no se lastimó, ya que al momento de tropezarse terminó cayendo en un sillón junto a su amigo y camarada Christopher Lloyd quien interpretó al Dr. Brown”, comentó un usuario en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael J Fox (@realmikejfox)

Pese al mal momento, Michael J. Fox se levantó y recibió aplausos del público.

“No importa cuánto tiempo me siente aquí y te cuente cómo lo he aceptado filosóficamente y asumido todo, el Parkinson aún me está dando fuerte. No ganaré esto. Perderé”, comentó el actor al referirse a su enfermedad.

Reveló que su enfermedad fue diagnosticada en 1991, desde el momento ha empeorado tanto que no cree que llegue a los 80 años.

Una de sus primeras reacciones al enterarse de su enfermedad fue tratar de ocultarlo. Posteriormente se enfocó en una fundación para buscar recuperarse.

Michael J. Fox falls onstage at ‘Back to the Future’ expo amid Parkinson’s battle. https://t.co/zlcKdIQCWF pic.twitter.com/vu0GQc6USe — Page Six (@PageSix) June 5, 2023

“No existe una cura hasta ahora, pero sí tratamientos que ayudan a regular y controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes”, agregó.

Lee también: ►Hija de Madonna posa en sexy lencería arriba de una motocicleta