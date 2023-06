La Casa de los Famosos: así lucía Wendy Guevara antes de ser famosa

La popularidad de Wendy Guevara ha tomado un gran impulso gracias a su participación en “La Casa de los Famosos México” donde ha derrochado carisma y simpatía.

En redes sociales, cientos de internautas se han mostrado interesados en saber más a fondo sobre su vida personal. Una de las dudas más recurrente en torno a la figura de la influencer es la de saber a qué se dedicaba antes de saltar a la fama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

Medios mexicanos informaron que Wendy Guevara es originaria de León, Guanajuato, ciudad en la que nació el 12 de agosto de 1993 y su verdadero nombre es Luis Carmen Guevara. Tiempo después cambio al de Wendy debido a su orientación sexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

En distintas entrevistas, la famosa ha comentado que su infancia y adolescencia fueron etapas complicadas debido a su orientación sexual. En “La Casa de los Famosos México” contó que fue abusada sexualmente cuando era tan solo una niña y este hecho le provocó un fuerte trauma.

De acuerdo con las propias declaraciones de Wendy Guevara, antes de saltar a la fama trabajó durante varios años en el taller de zapatos de su papá, sin embargo, no ha detallado exactamente cuáles eran sus actividades. Así lucía antes:

“Realmente a mí me encanta y no me importa su pasado”, “Tiene un carisma único y de dónde haya venido es lo de menos”, “La amo simplemente es la mejor”, “Su carisma se ha ganado corazones”, fueron las reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

Lee también: ►Muere Rubén Moya, reconocido locutor y actor de doblaje mexicano