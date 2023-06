Messi sobre el Mundial 2026: “Me gustaría verlo, pero no voy a participar”

Lionel Messi reafirmó que no se plantea participar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El astro argentino ve muy remota la posibilidad de jugar con la Albiceleste en el torneo en el que defenderán el título, a pesar de que ahora su futuro en clubes esté en la MLS, con el Inter Miami.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, expresó Messi durante una entrevista en China.

Las palabras de Messi en la televisión de China han dado la vuelta al mundo, ya que con su fichaje por el Inter Miami, los rumores apuntaban a que el astro argentino alargaría su carrera por Estados Unidos para jugar el Mundial de 2026.

Jugar el Mundial 2026 convertiría a Messi en el único futbolista que ha disputado seis Copas del Mundo, pero este récord parece no tener importancia para el argentino, quien, a sus casi 36 años, busca un nuevo perfil más alejado de la élite para su carrera.

Messi y el Balón de Oro

La etapa madura de la carrera de Leo Messi ha dejado ver que cada vez está menos obsesionado con los premios individuales. Esto se debe, en buena parte, a la consagración del título del Mundial de Qatar 2022, trofeo con el que completó todo lo que un futbolista puede ganar.

La destacada actuación de Messi en la Copa del Mundo lo perfila a estar entre los favoritos a ganar el Balón de Oro 2023, aunque para Leo este galardón “ya no es importante” a esta altura de su carrera. “¿El Balón de Oro? A esta altura de mi carrera, si llega, es bueno, y si no, no pasa nada. ¿Si me importa? No, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos”, expresó.

“El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”, concluyó.