Pezzarossi habló sobre su salida de Antigua y lo que viene para el futuro

Dwight Pezzarossi, reconocido exfutbolista y entrenador, concedió una entrevista reveladora este martes en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas. Pezzarossi, quien hasta hace dos semanas era técnico de Antigua GFC, se mostró abierto y sincero durante la conversación, abordando temas que van desde su reciente salida del club hasta la proyección de jóvenes talentos en el fútbol guatemalteco.

Uno de los puntos destacados de la entrevista fue la discusión sobre Marvin Ávila Jr., una joven promesa del fútbol guatemalteco. Pezzarossi no escatimó en elogios hacia el joven jugador, subrayando su versatilidad y talento innato. “Marvin es un jugador muy interesante, se mueve por las dos bandas y puede jugar como delantero centro”, afirmó Pezzarossi. “Es un jugador que tiene gol, eso no es muy común en jugadores tan jóvenes, es un adelantado, tiene personalidad, ha sabido asimilar todo lo que ha pasado, no le pesa jugar en cualquier categoría, le veo mucho potencial”.

Pezzarossi pide oportunidad a los jóvenes

El exentrenador enfatizó la importancia de apoyar a los jóvenes talentos sin cargarles con demasiada responsabilidad. “A estos jugadores no hay que tirarle toda la responsabilidad, ustedes están para apoyarse, el peso va sobre la gente grande, eso en la parte deportiva pero en la parte personal el papá de Marvin está muy cerca de él. La vida no es solo fútbol, siempre le aconsejábamos que siguiera con su vida normal, tiene que seguir con su desarrollo, jugar con su categoría le hace bien, así lleva el peso de ese equipo, es bueno que tenga la mezcla entre ser protagonista y actor secundario, eso lo nutrirá como futbolista”.

Pezzarossi concluyó su apreciación sobre Marvin Ávila Jr. con una predicción audaz: “Si sigue el proceso que lleva hasta ahora, Marvin hijo puede superar al padre”.

Otro tema de la entrevista fue la salida de Pezzarossi de Antigua GFC. En un tono reflexivo, explicó las circunstancias que rodearon su desvinculación del club.

“Tuvimos 10 partidos seguidos con victorias, perdimos el último partido ante Xinabajul y fue un duro golpe para nosotros”, comentó Pezzarossi. “La fase de clasificación y la fase final son dos torneos distintos, íbamos mano a mano con Municipal todo el torneo. En cuartos de final superamos bien a Xinabajul, el equipo fue sólido y en semifinales enfrentamos a un combativo Mixco. Tuvimos que cambiar un poco a lo que estábamos acostumbrados, creo que el equipo fue superior, pero al final eso no sirve de nada porque no pasaste. No queríamos ir a los penales, no estuvimos certeros y quedamos fuera, futbolísticamente no quedamos a deber, pero sí quedamos a deber porque no clasificamos a la final, esa era nuestra planificación”.

Pezzarossi aclaró que no fue renovado, aunque no guardó rencor hacia los directivos del club. “A mí no me renovaron. Es parte del fútbol y los directivos están en su derecho, ellos evaluaron si uno hizo bien o mal el trabajo, Antigua es un club ejemplar, contractualmente no hubo ningún problema. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero es parte del fútbol, ya vendrán otras experiencias”.

Pezzarossi también abordó el tema de los futbolistas guatemaltecos que buscan oportunidades en el extranjero, subrayando la importancia de estos movimientos para el desarrollo del talento nacional.

“Creo que ese tema se ha mejorado, hay muchachos que están saliendo y eso es bueno. Mientras más jóvenes se van, pues es mucho mejor, siempre es positivo ser legionario, jugar fuera y en otras ligas”, dijo Pezzarossi. “Los consejos que les doy es que si les llega una oportunidad que la aprovechen, hay que sacrificar lo económico, hay que arriesgarse, hay que tratar de buscar lo mejor. Es importante mantenerse y no cambiar de equipo tras equipo, yo cometí un gran error en mi carrera, cuando estaba en Palestino (Chile) pensé que todo me iba a ir bien y empecé a cambiar de equipo, es ir paso a paso”.

Además, destacó la importancia de la madurez y la planificación financiera para los jóvenes futbolistas. “En el fútbol te pagan mucho dinero, a comparación de un patojo que tiene una vida laboral normal, tenés que tener un nivel de madurez alto, tiene que ser una plataforma para tu carrera”.

Pezzarossi reflexionó sobre su propia carrera y las decisiones que tomó. “Gracias a Dios me ha ido bien, gané bien para mis condiciones, no me fue mal, incluso me pudo haber ido mejor […] El tema de decisiones te puede cortar un poco, pero no me quejo de mi carrera de jugador”.

La tendencia de integrar jugadores con raíces guatemaltecas que viven en el extranjero fue otro tema abordado por Pezzarossi. “El mundo ha cambiado. Muchas selecciones se conforman por hijos de migrantes, tal es el caso de Rubio Rubín, Aaron Herrera, ellos se han integrado bien al grupo de la selección, son profesionales y activos”.

El exentrenador destacó las cualidades de Méndez-Laing, un jugador con características únicas en Guatemala. “Nathaniel es un jugador que en Guatemala no hay, es potente, rápido y con gol, eso nos viene bien cuando tengamos que competir contra selecciones como Jamaica, Trinidad & Tobago”.

Para finalizar, Pezzarossi compartió su opinión sobre el reciente triunfo de Municipal en el Torneo Clausura 2024, calificándolo como un campeón merecido. “Municipal es merecido, desde diciembre se armaron para ser campeones. Ellos quedaron fuera en el Apertura 2023 y empezaron a reforzarse, les faltaban un par de piezas para apuntalar el equipo, en ese sentido es muy merecido el título”.