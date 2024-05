¡Irreconocible! Dwayne Johnson se convierte en un luchador de MMA en nueva película

Dwayne Johnson se convierte en un luchador de MMA y está irreconocible en su nueva película. A24 ha publicado un primer vistazo de este nuevo trabajo.

‘The Rock’ no está atravesando uno de sus mejores momentos en Hollywood. Al también luchador de la WWE le están lloviendo duras críticas por sus supuestos malos comportamientos, destacando que convirtió en una pesadilla el rodaje de ‘Red One’, el nuevo filme de Amazon Prime Video.

Tras encararse con Ryan Reynolds, estrella de ‘Deadpool y Lobezno’, en la producción de ‘Alerta roja’ y fracasar estrepitosamente con ‘Black Adam’, el artista se encuentra en un periodo de transición y de reenfoque en su carrera cinematográfica y está preparando un biopic muy diferente con A24.

Ahora, se ha compartido un primer vistazo a cómo luce el famoso metido en la piel de Mark Kerr, el luchador de MMA, junto a Emily Blunt.

First look at Benny Safdie’s THE SMASHING MACHINE starring @TheRock and Emily Blunt. pic.twitter.com/GVC2XIHwGV

— A24 (@A24) May 21, 2024