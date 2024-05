MP cita a exministra de Comunicaciones en seguimiento a investigación

El Ministerio Público (MP) le solicitó a la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, que se presenté a una de sus sedes, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con el fin de rendir su declaración testimonial en seguimiento a un caso que se encuentra en investigación.

Un agente fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción le entregó a la exfuncionaria la respectiva citación justo antes de que brindara una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de Guatemala. A su ingreso al recinto, el trabajador ya la esperaba para notificarla.

En el documento se explica que se solicita su colaboración con la fiscalía a efecto de que el miércoles 22 de mayo, a las 09:00 horas, se presente a las oficinas de la agencia fiscal para que se le pueda tomar su declaración.

El aviso está firmado por Sergio De la Cruz, auxiliar fiscal I de la Fiscalía contra la Corrupción.

La exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, brindó hoy una conferencia para referirse a su salida de la cartera y reiteró que siempre luchó contra la corrupción y que “se va con la frente en alto” dejando, en su opinión, una mejor institución.

Inicialmente, explicó que aceptó sumarse al gabinete desde enero pasado por invitación del gobierno actual, sin ser militante de su grupo político. En ese contexto, agregó que como arquitecta desarrolló su carrera profesional en la referida cartera durante 10 años.

La exfuncionaria señaló que en un comunicado divulgado el viernes, cuando se anunció su remoción, y la conferencia brindada ayer por parte del presidente Bernardo Arévalo se indicó que fue destituida debido a que rompió la confianza del mandatario al no aceptar las formas de pago que el Ministerio de Finanzas Públicas acordó para la liquidación de las obras en el Micivi.

“Sin embargo, la verdad es que no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales, que no me presté a las propuestas de pago que consistían en tres rubros. Más siempre manifesté no estar de acuerdo con el último de ellos”, resaltó.