Pep Guardiola, mejor entrenador de la Premier League

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sido elegido mejor entrenador de la Premier League tras lograr este domingo su cuarto título consecutivo.

El español se impuso en las votaciones a Mikel Arteta, del Arsenal, a Andoni Iraola, del Bournemouth, a Unai Emery, del Aston Villa, y a Jürgen Klopp, del Liverpool.

Introducing your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season…

“Me gustaría acordarme también de Klopp, por las inolvidables batallas que hemos vivo durante los años. De Unai Emery, por conseguir algo increíble como es llevar al Aston Villa a la Champions League. Y Andoni Iraola, con el Bournemouth, por lo que ha hecho en su primera temporada en la Premier League”, señaló Pep Guardiola.

Es la quinta vez que Pep Guardiola gana este título, tras lograrlo también en las temporadas 2017/18, 2018/19, 2020/21 y 2022/23, y es el segundo técnico en la historia más prolífico, solo por detrás de Alex Ferguson, que lo ganó en once ocasiones con el Manchester United.

Pep Guardiola wins the award for the fifth time 🏅🏅🏅🏅🏅 pic.twitter.com/U2iIHs9Mnl

— Premier League (@premierleague) May 21, 2024