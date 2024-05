De la Vega: “No me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales”

La exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, brindó una conferencia de prensa este martes 21 de mayo para referirse a su salida de la cartera y reiteró que siempre luchó contra la corrupción y que “se va con la frente en alto” dejando, en su opinión, una mejor institución.

Inicialmente, explicó que aceptó sumarse al gabinete desde enero pasado por invitación del gobierno actual, sin ser militante de su grupo político. En ese contexto, agregó que como arquitecta desarrolló su carrera profesional en la referida cartera durante 10 años.

La exfuncionaria señaló que en un comunicado divulgado el viernes, cuando se anunció su remoción, y la conferencia brindada ayer por parte del presidente Bernardo Arévalo se indicó que fue destituida debido a que rompió la confianza del mandatario al no aceptar las formas de pago que el Ministerio de Finanzas Públicas acordó para la liquidación de las obras en el Micivi.

“Sin embargo, la verdad es que no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales, que no me presté a las propuestas de pago que consistían en tres rubros. Más siempre manifesté no estar de acuerdo con el último de ellos”, resaltó.

#AHORA Exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega: "La verdad es que no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales. No me presté a las propuestas de pago que consistían en tres rubros. Más siempre manifesté no estar de acuerdo con el último de ellos. Las propuestas…"

“Las propuestas de pago rompen mi confianza en el equipo de Gobierno, porque no tienen seguridad jurídica de los contratos en donde se establecen las modalidades de monto, plazos, pagos y condiciones para la perfecta ejecución de la obra pública del Estado y de los contratistas”, expuso.

Agregó que existe abundante jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sobre el significado de seguridad jurídica y la confianza que los ciudadanos deben tener en las instituciones y de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico guatemalteco.

De la Vega indicó también que los contratos en obra pública constituyen ley para las partes, pero ninguna autoridad y ningún funcionario está por encima de la ley.

Exministra afirma estar sorprendida por su remoción

La exministra de Comunicaciones resaltó los resultados de su gestión y se mostró sorprendida por la decisión de Arévalo de separarla del cargo, pues consideró que ejerció de manera transparente, implementando mecanismos contra la corrupción y privilegiando los intereses de la población guatemalteca.

“Siempre puse el nombre del ministerio y mi nombre, como persona responsable de experiencia en el sector de la construcción, delante de todo. Dejé a mi familia, dejé mi tiempo, amanecía en el ministerio. Entonces, soy la más sorprendida por mi destitución, porque en ningún momento, en lo que a mí compete, se ha cometido un acto de corrupción”, enfatizó.

Explicó que durante los cuatro meses que ejerció como ministra realizó una gira por todo el país y tuvo la oportunidad de verificar las distintas obras y señaló que muchas de estas se mantienen “tiradas”, ya sea por falta de pago, manipulaciones o temas políticos.

En ese contexto, indicó que la supervisión técnica que hizo en el campo y la documentación legal con la que cuenta el ministerio respaldan la priorización de pagos a dichas obras. Asimismo, viendo en campo las deficiencias de algunas obras, que no coincidían sus avances físicos contra los financieros, presentó las denuncias, siendo casi 48, correspondientes a las autoridades que competen.

“Siempre me opuse a que en forma arbitraria y en abierta contraindicación a la ley se violentara el erario nacional al programar pagos cada tres o cuatro meses, violando los contratos y endeudando al Estado y al pueblo de Guatemala por la mora que genera en cada una la falta de pago, así como los intereses y el retardo que esto provoca en la ejecución de las obras”, manifestó.