Jean Pierre Brol: “París 2024 es una recompensa a tanto esfuerzo”

Jean Pierre Brol es uno de los representantes de Guatemala para los próximos Juegos Olímpicos París 2024, los cuales se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto del presente año.

A casi dos meses del arranque de las justas olímpicas, el atleta de tiro con armas de caza (foso olímpico), Jean Pierre Brol, contó cómo ha sido esta preparación y destacó el apoyo familiar en una de las etapas más importantes para un deportista.

“París es una recompensa a tanto esfuerzo. Un camino lleno de obstáculos, un camino complicado y difícil, pero sabiendo de que sé hacer las cosas bien, y con una buena planificación y un buen entreno, creo que puedo hacer cosas importantes en París”, señaló Pierre Brol en declaraciones al Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Su familia

Jean Pierre Brol, quien tendrá el reto de sus segundos Juegos Olímpicos, también se refirió a su familia. “Para mí todo gira alrededor de mi familia, me motiva, y me alegra saber que ellos se emocionan cada vez de que me ven competir”, señaló el atleta olímpico.

Añadió: “Ellos disfrutan conmigo el plato roto, sufren cuando fallo un plato, y están experimentando lo mismo que yo experimento en el campo. Si esa alegría se la puedo transmitir a ellos, cuánto más puedo transmitir a mí país”.

Mensaje a la afición

Jean Pierre Brol sabe que para cada guatemalteco es una esperanza de triunfo. La afición deportiva del país anhela una medalla más en unos Juegos Olímpicos. Ante ello, el tirador chapín dijo: “Crean y tengan fe que los atletas guatemaltecos nos esforzamos a más del 100 por ciento por poder estar en París y los que estamos en París vamos a dar lo mejor para representar a más de 17 millones de chapines”.

🇬🇹🔜🇫🇷 Jean Pierre Brol será el tercer atleta de Tiro con Armas de Caza que representará a #GuatemalaEnParís2024. 🎥👀 En esta charla comparte sus sensaciones previo a participar en sus segundos Juegos Olímpicos. pic.twitter.com/beabQGS3o0 — C O G (@COGuatemalteco) May 21, 2024

Atletas clasificados a París 2024

La delegación de Guatemala se mantiene hasta el momento con 11 atletas clasificados a las justas de verano del presente año.

Adriana Ruano (tiro) Andrés Fernández (pentatlón) Jean Pierre Brol (tiro) José Alejandro Barrondo (atletismo, marcha) Juan Ignacio Maegli (navegación a vela) Luis Grijalva (atletismo, 5 mil metros) Sophia Hernández (pentatlón) Alberto González (atletismo, maratón) Ana Waleska Soto (tiro) Sebastián Bermúdez (tiro) Kevin Cordón (bádminton)

