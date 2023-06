Herrera: “Estoy orgulloso de mis raíces guatemaltecas”

Aaron Herrera, futbolista del CF Montreal, ha recibido su primera convocatoria con el equipo nacional de Guatemala y no puede ocultar su emoción. Con la posibilidad de tener sus primeros minutos en el terreno de juego este jueves 15 de junio en un amistoso contra Costa Rica en Carson, California, Herrera se encuentra ansioso por demostrar su valía y representar orgullosamente a su país.

En su primera entrevista como seleccionado nacional, Herrera compartió sus primeras impresiones y destacó la importancia de este momento en su carrera: “Primero no sabía que era una opción para jugar con Guatemala hasta hace dos años quizás. Luego que ya no iba a estar ligado a Estados Unidos, era cuestión de avanzar con el siguiente paso. Obviamente Guatemala es un lugar donde tengo mucha familia, estoy orgulloso de la raíces que tengo de Guatemala. Mi papá es de allá y tengo mucha familia. Es un país que tiene mucho orgullo por el fútbol, lo aman y son muy apasionados”.

Aaron Herrera apunta a grandes cosas con Guatemala

Herrera se mostró comprometido en dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido. Reconoció que representar a Guatemala es un honor y se comprometió a trabajar arduamente para estar a la altura de las expectativas.

El defensor se refirió a Costa Rica como un rival formidable, pero afirmó que el equipo guatemalteco está preparado para enfrentar el desafío. Destacó la importancia de la unidad y la comunicación en el campo, y se mostró confiado en las habilidades y el talento de sus compañeros de equipo.

“Será un partido emocionante, Costa Rica es un equipo muy bueno y exitoso. Es un equipo que si queremos clasificar al Mundial 2026, lo debemos vencer. Obviamente es un partido amistoso, pero será una prueba más para estar listos en Copa Oro”, expresó el defensor guatemalteco.

Herrera también habló sobre la importancia de Rubio Rubín en tomar la decisión de representar a la Selección de Guatemala, el delantero del Real Salt Lake fue clave en la decisión de Aaron Herrera.

“Rubio Rubín fue el primero que hizo el cambio y me contó muchas cosas del equipo. Siempre me decía que si quería jugar fútbol a nivel de selecciones, no iba a suceder con Estados Unidos y yo quería jugar. Sabía que Guatemala era una gran opción. Obviamente que él estuviera acá, hizo todo más fácil”, sentenció.