Santiago Cruz confirma que se presentará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Santiago Cruz se ha presentado en varias ocasiones en Guatemala pero uno de los conciertos más recordados es cuando estuvo en la Ermita de la Santa Cruz en la Antigua Guatemala.

“Mira tengo en mente dos conciertos, la belleza del lugar de la Ermita de la Santa Cruz me enamoró, es el lugar más precioso donde me he presentado y uno que brinde en Tikal Futura, yo estaba muy enfermo pero aun así me presente y la gente se portó súper linda conmigo”, comentó en una entrevista para Emisoras Unidas hace algunos años atrás.

Ahora, el colombiano regresa al país para presentar su gira “Después de la Tormenta“.

Este nuevo recorrido de Santiago Cruz, con más de 20 años de trayectoria, gira en torno a su álbum “Nueve”, que se centra en el poder de los recuerdos y muestra una diversidad de sonidos, al incorporar elementos del pop, country, blues, bolero y música de son.

Detalles del concierto

Fecha: miércoles 12 de julio

Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Costo: de venta en Todoticket.

Balcón II: Q390

Balcón Iy Palcos: Q490

Platea Central y Lateral: Q690

Este precio no incluye el recargo por servicio.

Algunos de los grandes éxitos de Santiago Cruz son de los nuevos: “Casi”, “Después de la tormenta”, “Porque yo te quise” y “El gran teatro”. Más antiguos: “Desde Lejos”, “Cuando regreses”, “Y si te quedas, ¿qué?”, “No te necesito”, “Si no te vuelvo a ver”, entre otras.

