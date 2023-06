Messi anota el gol más rápido de su carrera en el triunfo de Argentina ante Australia

En el reciente amistoso disputado entre Argentina y Australia en China, Lionel Messi se convirtió en protagonista al anotar el gol más rápido de su carrera. Con tan solo un minuto y 19 segundos transcurridos desde el inicio del partido, el astro argentino dejó su huella en la historia del fútbol con una brillante definición.

El gol de Messi llegó en los primeros compases del encuentro, producto de una gran recuperación de balón por parte de Enzo Fernández. El mediocampista entregó el esférico al capitán argentino, quien, como es habitual, recortó hacia su pierna izquierda. De manera magistral, Messi dejó atrás a los defensores rivales y con una definición llena de categoría, abrió el marcador; Argentina se terminó llevando el triunfo (2-0), gracias a las anotaciones de Messi y Pezzella.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥

