Clubes guatemaltecos confirman horarios para Copa Centroamericana

Los clubes guatemaltecos Comunicaciones, Xelajú MC y Cobán Imperial, han confirmado los horarios de sus partidos en la próxima edición de la Copa Centroamericana. Este torneo, que reúne a los equipos más destacados de la región, promete ser una emocionante competencia llena de pasión y talento futbolístico.

La fase de grupos de este certamen se llevará a cabo durante el mes de agosto, posteriormente se celebrarán los octavos y cuartos de final, semifinales y final. Cabe resaltar que este torneo otorga seis boletos a la Copa de Campeones de Concacaf.

📰 👀 ¡Así quedaron los grupos del Sorteo Oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2023! 🥳#CopaCentroamericana

Confirmados los horarios para la Copa Centroamericana

Comunicaciones

2 de agosto – Comunicaciones vs. Real España (18:00 horas)

10 de agosto – Diriangén vs. Comunicaciones (20:00 horas)

23 de agosto – Águila vs. Comunicaciones (20:00 horas)

30 de agosto – Comunicaciones vs. Herediano (20:00 horas)

📅 Familia crema, les compartimos las fechas y horarios de nuestros próximos encuentros de la Copa Centroamericana Concacaf 2023. 🏆@TheChampions #CopaCentroamericana #VamosCremas

Xelajú MC

1 de agosto – Real Estelí vs. Xelajú MC (16:00 horas)

9 de agosto – Xelajú vs. FAS (18:00 horas)

16 de agosto – Xelajú vs. Independiente (20:00 horas)

29 de agosto – Olimpia vs. Xelajú (20:00 horas)

Cobán Imperial

1 de agosto – Jocoro vs. Cobán Imperial (18:00 horas)

8 de agosto – Cobán Imperial vs. Universitario (18:00 horas)

15 de agosto – Cobán Imperial vs. Cartaginés (18:00 horas)

30 de agosto – Saprissa vs. Cobán Imperial (20:00 horas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CSD Cobán Imperial Oficial (@cobanimperial)