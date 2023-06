ESPN: Periodista José del Valle critica fuertemente a “Quimi” Ordoñez

El periodista guatemalteco, José del Valle, quien es parte de la cadena televisiva ESPN, criticó fuertemente la decisión del futbolista Arquímides Ordoñez quien dijo no a la convocatoria de Guatemala para ser parte de la Copa Oro 2023, la cual arranca el próximo fin de semana.

“Desde hace un par de años Guatemala ha implementado un departamento de ‘scouting’ que se ha encargado de detectar a todos aquellos futbolistas que puedan ser elegibles para la Selección Nacional de Guatemala, lo cual me parece bien porque el país no trabaja bien en sus fuerzas básica y canteras; necesita tener mejor materia prima”, señaló el periodista.

Añadió: “Arquimides Ordoñez era el referente de la Selección Sub-20. Se nota que es un jugador de mucha calidad, un futbolista distinto, nadie discute sus cualidades. Luis Fernando Tena lo convocó para Copa Oro 2023 y Ordoñez ha dicho que no porque quiere seguir jugando en F. C. Cincinnati”.

En ese sentido, José del Valle asegura que: “Cuando hablamos de una selección hay valores que son innegociables; el compromiso y el sentido de pertenecía son valores innegociables, no es un club, es una selección”.

Argumenta: “En el club, el futbolista es profesional porque le pagan; cuando hablamos de una selección, no, la selección es un sentimiento, es algo especial, tiene que ser el premio para todos aquellos futbolísticas que destacan y que se mueren por vestir la camiseta de su país”.

#VamosGuate | El futuro de Arquimides Ordoñez con la selección de Guatemala parece cada vez más lejos de volverse a unir 🥺https://t.co/YQe8TccGtG — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 16, 2023

Fuerte crítica a Ordoñez

José del Valle criticó fuertemente la decisión de Ordoñez y habló claramente del futbolista legionario de Guatemala.

“Ordoñez dice no a la convocatoria porque quiere tener más minutos con F. C. Cincinnati, está mintiendo. Ordoñez le dice no a Guatemala porque sigue esperando un llamado de la Selección Nacional de Estados Unidos, un llamado que para mí nunca va a llegar”, aseveró Del Valle.

José del Valle: “Arquimides es un buen futbolista, pero él se debería dar cuenta que, para esta Copa Oro, Estados Unidos ofreció una prelista de 60 jugadores donde Ordoñez no fue incluido”.

El comunicador internacional, asegura que, Ordoñez: “Es un buen futbolista, pero no es mejor que Timothy Weah, Giovanni Reyna, Christian Pulisic y Paxten Reid Aaronson. No es mejor que muchos futbolistas estadounidenses que tienen más rodaje”.

El problema no es Cocca. USA 🇺🇸 es el padre de la CONCACAF. España 🇪🇸 y su resurrección. A Arquímides Ordóñez no hay que volverlo a convocar.https://t.co/n0zZFn3c7V pic.twitter.com/4zP2F0ySek — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) June 19, 2023

Los conceptos más duros de José del Valle

Ordoñez para Guatemala es un futbolista distinto; en Estados Unidos es uno más.

Si Ordoñez le dijo no a Guatemala, ya está, trámite cerrado, fin del debate, no hay que convocarlo más.

Arquimides es un futbolista que puede sumar, pero no es Messi.

No es que con la presencia de Ordoñez, Guatemala automáticamente se convierta en un favorito a para ganar la Copa Oro.

Arquimides Ordoñez no es un jugador que le pueda cambiar la cara a ningún equipo por sí solo, es un futbolista que puede sumar, cambiar la diferencia en un partido puntual, pero la historia del futbol de Guatemala no va a cambiar por Arquimides Ordoñez

Es momento que Luis Fernando Tena y la Fedefut antepongan el grupo, es momento que el escudo y una selección se haga respetar.

Arquimides Ordoñez y la relación con la Selección Nacional de Guatemala debe zanjarse de una vez por todas.

No hay que rogarle a ningún jugador, especialmente porque con Arquimides o sin Arquimides, el nivel de Guatemala seguirá siendo el mismo, es así y punto.