Tiroteo escolar: Exalumno abre fuego, mata a una estudiante y hiere a otro

Tragedia en Brasil por un tiroteo escolar. Una estudiante de 16 años falleció y un compañero de la misma edad resultó gravemente herido tras el ataque armado perpetrado por un exalumno de esa institución, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en un centro educativo de la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior del estado sureño de Paraná. “Un exalumno entró armado”, tras presentarse en la escuela para “solicitar su historial escolar”, informó el Gobierno de Paraná en un comunicado. Una vez dentro, “disparó contra dos personas. Una alumna de 16 años murió en el lugar” y el otro alumno atacado, de la misma edad, “está internado en estado gravísimo”, añadió.

La prensa local informó que el agresor, quien fue detenido tras el tiroteo, tiene 21 años. Las autoridades están investigando la motivación del atacante, que fue inmovilizado por un profesor. El docente “había pasado por un entrenamiento reciente y la policía llegó al colegio en apenas tres minutos, lo cual evitó una tragedia todavía mayor”, dijo el gobernador de Paraná, Carlos Ratinho Junior, que decretó tres días de luto en el estado.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que recibió la noticia con “tristeza e indignación”. “Otra joven vida robada por el odio y la violencia que no podemos tolerar más dentro de nuestras escuelas y en nuestra sociedad”, tuiteó el mandatario.

