Dejó su trabajo de vendedora y se sometió a cirugías para abrir OnlyFans

Una mujer experimentó un cambio radical en su vida al pasar de ser vendedora de una tienda reconocida a convertirse en influencer y modelo, generando mayores ingresos tras abrir su cuenta en la plataforma OnlyFans.

Se trata de Carlotta Rey, una mujer transgénero, quien compartió a través de su cuenta de TikTok (@carlottarey) su transformación desde su antiguo trabajo como asesora en una empresa de muebles y productos electrónicos hasta convertirse en una exitosa influencer con millones de seguidores en redes sociales.

En diferentes publicaciones, la joven reveló que renunció a su trabajo en la tienda para someterse a diferentes cirugías, como el incremento de busto; un cambio físico que le ha atraído a muchos admiradores.

También aclaró que no renunció a su trabajo en la tienda por discriminación, sino por el mal paso que tenía la empresa en ese momento.

“Nunca me discriminaron, al contrario, fue el único trabajo que me trató como lo que soy, una mujer, solo que la empresa ya estaba mal, no había comisiones y mi sueldo dependía de ellas ya que era vendedora, y sin comisiones solo ganaba 1000 pesos a la semana”, declaró Rey.