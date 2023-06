Eiza González afirma que saldría con 150 mil hombres si es necesario

En varias ocasiones, Eiza González ha sido involucrada con algunos famosos, por lo que ha sido criticada cada que vez sale con un hombre; sin embargo, ella se defendió asegurando que seguirá teniendo citas con hombres porque no se conformará con lo mínimo.

La actriz habló a profundidad del tema durante una entrevista con la revista L’Officiel USA, donde también fue la portada, revelando que las críticas que constantemente recibe surgen desde el machismo, pues mientras que a un hombre le aplauden que tenga varias parejas, a una mujer la ven mal, pero ella no está dispuesta a limitarse por esto.

Por esto es que, aunque la sigan criticando por el número de hombres con los que sale, ella tendrá citas con miles de personas con tal de estar con la persona que la haga sentir bien, la mejor versión de sí misma.

“Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”.