Serie A: José Mourinho suspendido por insultar a un árbitro

La comisión de disciplina de la FIGC le impuso una suspensión de diez días, a contar desde el inicio de la temporada 2023-2024. La Serie A arrancará su nueva temporada el fin de semana del 19 y 20 de agosto.

Mourinho está sancionado por haber dicho al árbitro Daniele Chiffi, juez en el desplazamiento de la Roma a Monza el 3 de mayo en la Serie A, que era “el peor árbitro” que se había encontrado en su carrera.

“Es lamentable, no establece ninguna conexión humana y no siente ninguna empatía”, había dicho de él. El partido terminó con empate 1-1.

El entrenador portugués y su club tendrán que pagar cada uno una multa de 50.000 euros.

