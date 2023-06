Max Verstappen conquista la pole position en el Gran Premio de Austria

El líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull, continúa demostrando su dominio en la pista al conseguir su sexta ‘pole position’ de la temporada en el Gran Premio de Austria. El joven piloto holandés superó por estrecho margen al talentoso monegasco Charles Leclerc de Ferrari durante la emocionante sesión de clasificación, que tuvo lugar el viernes en el circuito de Spielberg.

Con este resultado, Verstappen consolida aún más su posición en el campeonato, demostrando su capacidad para extraer el máximo rendimiento de su monoplaza y su habilidad para encontrar la velocidad necesaria para obtener la posición de privilegio en la parrilla de salida.

VERSTAPPEN TAKES POLE IN AUSTRIA!! #AustrianGP #F1

En la segunda línea de la parrilla de salida se encontrarán dos pilotos destacados. El español Carlos Sainz Jr. de Ferrari logró un excelente rendimiento y se ubicó en el tercer lugar de la clasificación, demostrando su adaptación al equipo italiano y su creciente confianza en el monoplaza. Por otro lado, el británico Lando Norris de McLaren también tuvo una sólida actuación y se aseguró el cuarto puesto, consolidando el buen desempeño de su equipo en esta temporada.

El Gran Premio de Austria promete ser una carrera llena de emoción y acción, con Verstappen liderando desde la pole position y buscando ampliar su ventaja en el campeonato. Leclerc, Sainz Jr. y Norris, quienes partirán desde las primeras posiciones de la parrilla, buscarán aprovechar cualquier oportunidad para desafiar al líder y conseguir un resultado destacado.

Este resultado en la clasificación demuestra una vez más la fortaleza de Red Bull, que parece haber encontrado un buen equilibrio en sus monoplazas y han sido capaces de competir en igualdad de condiciones. La única mala noticia para Red Bull, es que ‘Checo’ Pérez saldrá desde la posición 15 tras quedar fuera en la Q2.

QUALIFYING CLASSIFICATION

So tight at the top! 🤏#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/BYQnkoJihq

— Formula 1 (@F1) June 30, 2023