Erick Gordillo empieza preparación para mundial de natación de Japón

El nadador guatemalteco Erick Gordillo ha sido hasta el momento el más destacado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 gracias a su triplete de oro en los 200 metros mariposa, 200 y 400 metros combinados. Además, fue quinto en 200 metros espalda.

Durante una entrevista con Antesala Deportiva de Emisoras Unidas, Gordillo comentó lo que significó su participación en el país centroamericano y cuáles son sus siguientes competencias.

“No fue una sorpresa, porque había trabajado para eso. Pero la verdad estoy muy contento”, señaló Gordillo al referirse a la obtención de los tres metales en San Salvador.

Añadió: “Esas medallas se forjaron en mis entrenamientos acá en Guatemala. Fueron unos entrenamientos bastante duros, muy cansados. Allá (en San Salvado) no fui a hacer nada a la suerte. Eso ya se venía trabajando. Así fue como se forjaron. Fue mucha estrategia, de cuidarme antes de competir, de comer bien, de dormir bien, y de cuidarme en todos los detalles posibles para alcanzar el objetivo”.

Al ser consultado sobre cuál fue la competencia más difícil de las tres, Gordillo, respondió: “La más difícil fue la de 200 combinados porque creo que cualquier atleta podría ganar esa prueba, ya que todos teníamos el tiempo muy igualado. Creo que esa fue la más difícil de ganar. Y la otra, por cansancio físico, fue la de los 400 metros combinados”.

Un sentimiento de tristeza

Erick Gordillo también expresó el sentimiento por haber participado bajo la bandera del Centro Caribe Sports y no la de Guatemala. “Sin duda alguna es algo muy triste porque creo que para cualquier nadador su meta es ganar una medalla y escuchar el himno nacional de su país. Para mí es algo muy triste y de verdad espero que para los próximos juegos se resuelva esa problemática y ya podemos competir bajo nuestro nombre, bajo nuestro país”.

En ese sentido, Gordillo agradeció al Centro Caribe Sports por haberlos apoyado: “Yo agradezco el apoyo de Centro Caribe Sports porque nos dio la oportunidad de competir, y otra cosa hubiese sido que ni siquiera nos hubiesen dado esa oportunidad”.

Sus próximas competencias

Erick Gordillo comentó que este lunes 3 de julio comenzará la preparación porque su próximo evento es el mundial de natación que se celebrará en Japón el 15 de julio. Además, tiene el Campeonato CCCAN el cual será en El Salvador.

Posterior a ello, se viene la etapa preparatoria hacia los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde él expresó: “Espero llegar con mi máximo nivel para esa competencia”.

Las tres medallas de oro de Erick Gordillo han sido dedicadas a Dios, su mamá, entrenador, la familia y su novia, ya que como él mencionó: “Son todas las personas que me han apoyado a lograr mis sueños y son las que me apoyan día con día para que yo me levante y pueda seguir cumpliendo mis objetivos”.

