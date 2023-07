Max Verstappen arrasa en Austria y consolida su liderazgo en la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen, del equipo Red Bull, dominó con autoridad el Gran Premio de Austria este domingo, logrando su quinta victoria consecutiva y su séptima de la temporada. Con este triunfo aplastante, Verstappen aumenta aún más su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 después de nueve emocionantes carreras.

Desde la primera vuelta, Max Verstappen mostró su superioridad en el Red Bull Ring de Spielberg. Saliendo desde la pole position, el joven piloto demostró un manejo impecable y una velocidad impresionante, dejando a sus adversarios sin opciones de acercarse. Con una actuación magistral, Verstappen se mantuvo al frente de la carrera de principio a fin, controlando cada movimiento y llevando su monoplaza al límite.

MIGHTY MAX WINS IN AUSTRIA! 🙌

It’s a fifth win for the @redbullracing driver at the Red Bull Ring!!! 👏#AustrianGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/YcNBzIzRLY

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023