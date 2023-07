Victor Lafay gana la segunda etapa del Tour de Francia 2023

El francés Victor Lafay (Cofidis) ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia, entre Vitoria y San Sebastián, adelantándose al grupo de favoritos a un kilómetro de la llegada. El británico Adam Yates (UAE) conserva el maillot amarillo de líder tras esta segunda jornada en el País Vasco español.

Lafay, de 27 años, se impuso por delante de dos de las principales estrellas del pelotón, el belga Wout Van Aert y el esloveno Tadej Pogacar que, pese a todos sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo.

“¡He creído hasta el final, es una cosa de locos! Ayer estaba un poco frustrado en la llegada. Concretar hoy en la segunda etapa es una cosa de locos”, declaró Lafay que dio la primera victoria en el Tour de Francia desde hace 15 años.

La víspera, Lafay había dado ya una gran impresión al meterse en la cabeza con Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos del Tour, en el alto de Pike, antes de acabar sexto de la etapa en Bilbao.

Cofidis se quita un peso

Este domingo, repitió para escaparse a un kilómetro de la meta de un grupo de una veintena de corredores entre los que estaban los principales favoritos a la general.

“Estuve un poco peor que ayer, además me dio un punto a mitad de etapa, pero me he enganchado bien” a la carrera, dijo el francés, vencedor de una etapa en 2021.

Llegar por delante de dos pesos pesados como Wout van Aert que golpeó su manillar de la rabia y Pogacar, que arañó algunas bonificaciones, dan idea de la hazaña de Lafay. El francés se vistió con el maillot verde y subió a la cuarta posición de la general, a 12 segundos de Yates.

Para su equipo Cofidis, esta primera victoria en el Tour desde la de Sylvain Chavanel en 2008 supone toda “una liberación”, se alegró su mánager general Cédric Vasseur.

“Ayer, sentimos que Victor estaba en una forma excepcional, es el único capaz de acompañar a los dos últimos ganadores del Tour de Francia. Esta mañana, le dije que con esas piernas tenía que ganar una etapa”, añadió.

🔈Hear from @VictorLafay, after his 1 KM masterclass! 🔈Écoutez ce que @VictorLafay a à dire après son coup du kilomètre !#TDF2023 pic.twitter.com/uWGTzI1sTH — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023

“Estoy contento de quitar ese peso al equipo”, comentó el vencedor del día, que va a seguir cazando etapas, ayudando a Bryan Coquard para el esprint y a Guillaume Martin para la general.

Pogacar a por los bonus

Para Lafay, el simple hecho de haber estado con los mejores en el Jaizkibel, mítico alto del País Vasco, supone una pequeña hazaña. Ya que no que no quedaban más que los pesos pesados y hasta algunos aspirantes al podio como Ben O’Connor habían quedado descolgados.

En la cima del Jaizkibel, el duelo anunciado entre Pogacar y Vingegaard se materializó en solo unos metros cuando los dos gigantes abrieron una gran brecha en poco tiempo.

Gracia a su golpe de pedal, Pogacar arañó los ocho segundos de bonificación en la cima, en medio de la niebla (5 para Vingegaard). En la bajada, cuando faltaban 16 km por recorrer, los dos favoritos, aislados durante un tiempo, no insistieron.

Pero Pogacar esprintó de nuevo en la llegada para ganar otros cuatro segundos de bonificación. Segundo en la clasificación general, el esloveno cuenta ahora con once segundos de ventaja sobre su rival danés.

“Tal vez al final estos pocos segundos no sean importantes, pero ¿quién sabe? podría acabar estando apretado” en la llegada en París, dijo.

*Con información de AFP