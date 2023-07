Hija de Robert De Niro brinda más detalles sobre la muerte de su hijo

Leandro De Niro Rodriguez, nieto del famoso actor Robert De Niro, falleció a los 19 años de edad. Aunque hace algunas horas se desconocía la razón de su muerte, el medio Daily Mail informó que el joven pudo haber fallecido de una sobredosis.

Según el tabloide inglés, el cuerpo de Leandro fue encontrado en un departamento de Nueva York con un valor aproximado de 950 mil dólares. El nieto del famoso actor estaba postrado en una silla junto a “una sustancia polvorienta blanca en un plato cerca de su cuerpo”, lo que hasta el momento, se presume que era cocaína.

La policía le dijo a TMZ que Leandro fue encontrado por un amigo suyo que llevaba varios días tratando de ponerse en contacto con él sin éxito. El cuerpo no presentaba traumatismo, es decir, no tenía ninguna clase de lesión externa.

Tras la lamentable noticia, la madre del joven, Drena De Niro compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. En este, habría dado indicios del abuso de sustancias por parte su hijo, mencionando que “ojalá el amor lo hubiera salvado”.

“Intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y ojala ese amor por si solo te hubiera salvado”, declaró Drena en parte del mensaje.

“Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”, comentó el padre de Leandro, Carlos Mare.

A su corta edad, Leandro estaba comenzando su carrera en la industria hollywoodense. Su debut en el cine fue en el 2005 teniendo una pequeña participación en la cinta The Collection. 13 años después, en la película A Star is Born interpretó al pequeño Leo Stone acompañado de su madre, quien hace de Paulette Stone.

Drena De Niro es hija de Diahnne Abbott, quien tres años después de haber dado a luz comenzó una relación con Robert De Niro, y el actor adoptó a Drena como su propia hija.

