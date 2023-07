Ucrania cumple los primeros 500 días de una guerra que podría durar

El conflicto en Ucrania entró el sábado en su jornada número 500 desde la invasión rusa de febrero de 2022, una guerra que podría durar pese a la lenta contraofensiva en curso de Kiev, que reclama más armas.

A principios de junio, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva para tratar de reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur de Ucrania. Pero la tarea es difícil, con combates feroces y pérdidas significativas.

Las fuerzas rusas oponen resistencia con sus poderosas defensas y Ucrania carece de municiones de aviación y artillería.

Los rusos “han construido fortificaciones sólidas, tienen mucho equipo”, dice Antonina Morakhovska, una residente de 73 años de Nikopol (sur), que cree que el conflicto no terminará pronto.

A pesar de los miles de millones en ayuda militar occidental, el ejército ucraniano solo ha recuperado unos pocos cientos de km2 desde que empezó su contraofensiva y ha liberado una decena de localidades.

Muy lejos de sus rápidas victorias del año pasado, cuando las fuerzas de Kiev recuperaron más de 9 mil km2 en nueve días al este de Járkov en septiembre y otros 5 mil km2 en noviembre en la región de Jersón.

Lejos de Kiev, en un pequeño mercado de Nikopol, Lyudmila Chudinova, de 82 años, piensa en su hijo de 49 años, un voluntario que se recupera de una lesión.

Tras 500 días de conflicto, la unidad de los ucranianos permanece intacta pero cada jornada pone a prueba su capacidad de resistencia.

Según la ONU, desde la invasión del 24 de febrero de 2022, 9.000 civiles, incluidos más de 500 niños, han muerto, a pesar de una defensa aérea significativamente reforzada desde principios de año.

En junio un misil dejó 13 muertos en un restaurante de Kramatorsk (este) y el pasado jueves otra ola de misiles mató a diez personas en Leópolis, en el oeste, entre otros muchos ataques similares.

La ciudad de Nikopol también es blanco habitual de las fuerzas rusas y la mitad de sus 100.000 habitantes la han abandonado.

Tiene vistas a la orilla occidental de la represa de Kajovka, situada a 10 km de la central nuclear de Zaporiyia, en la otra orilla, ocupada desde marzo de 2022 por las tropas de Moscú.

500 days of war. Russia’s invasion has brought devastation to a peaceful nation, taking innocent lives and shattering cities.

Yet, Ukraine stands strong, fighting for our shared values. Moldova stands with Ukraine. Moldova stands with those who fight for freedom.

📸 @ZelenskyyUa pic.twitter.com/hkant9g4QK

— Maia Sandu (@sandumaiamd) July 8, 2023