Dele Alli confiesa un momento difícil ocurrido durante su niñez

Alli, de 27 años, contó al exjugador Gary Neville, en el podcast “The Overlap”, cómo llegó a vender droga con ocho años, antes de ser adoptado por una nueva familia cuando tenía doce años.

“A los seis años sufrí tocamientos de parte de un amigo de mi madre, que venía a menudo a casa. Mi madre era alcohólica”, relató Alli. “Luego fui enviado a África (a casa de su padre) para aprender disciplina y después me mandaron de vuelta a Inglaterra. A los siete años comencé a fumar, a los ocho años a vender droga”, afirmó.

“Una persona de más edad me dijo que no detenían a un niño en bicicleta, así que pedaleaba llevando mi balón de fútbol y debajo escondía la droga. Tenía ocho años”, detalló el jugador, que en 2017 fue subcampeón de Inglaterra y en 2019 subcampeón de Europa con el Tottenham.

Con Inglaterra jugó 37 partidos y fue una de las piezas clave del plantel que fue semifinalista en el Mundial 2018. Alli cayó luego en desgracia en los ‘Spurs’, antes de intentar luego resurgir en el Everton. Estuvo cedido en el Besiktas la pasada temporada.

“A los doce años fui adoptado por una familia extraordinaria. No habría podido soñar con mejores personas para ocuparse de mí”, añadió.

Alli, que dijo que esperaba que su testimonio sirviera de ayuda a otras víctimas, alertó de la dependencia a los somníferos en el futbol, donde los jugadores ven cómo les prescriben a menudo esos comprimidos antes y después de los partidos.

“Desarrollé una dependencia a los somníferos y es probablemente un problema que no soy el único en tener. Creo que está más extendido de lo que la gente cree en el fútbol”, aseguró, explicando que pasó por una cura de desintoxicación de seis semanas de la que salió “reforzado mentalmente”.

Su excompañero en el Tottenham y capitán de Inglaterra, Harry Kane, aplaudió a su amigo en Twitter: “Orgulloso de @dele_official por haber hablado y compartido su experiencia para ayudar a los demás”.

